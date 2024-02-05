"Британський експерт заявив про катастрофу в ЗСУ на фронті": SPRAVDI викрив новий фейк роспропаганди
Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що нібито дедалі більше повідомлень з України вказують на те, що на полі бою в Сил оборони спостерігається катастрофічна ситуація
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Пропагандистські ЗМІ тиражують "новину" про це, посилаючись на аналітика Александра Меркуріса.
Відомо, що українські захисники на полі бою роблять усе можливе, аби стримувати ворожі штурми і давати гідну відповідь противнику.
"Безумовно, під час активних бойових дій певні труднощі виникають, проте їх оперативно вирішують. Але заяви Меркуріса жодним чином не відображають реальної ситуації і ні про які "апокаліптичні наслідки", не йдеться", - пишуть у SPRAVDI.
Також зазначають, що Меркуріс не конкретизує і не наводить жодного офіційного повідомлення, яке б свідчило про "катастрофічне становище" ЗСУ на фронті.
Пропагандисти поширюють такі фейки, щоб викликати в українців відчуття зневіри, страху і паніки, а також довести країнам-партнерам, що ЗСУ нібито "не спроможні протистояти армії РФ".
"Нагадаємо, Александр Меркуріс працює на західну авдиторію прокремлівським рупором, просуває Путінські наративи та підтримує "СВО", - наголошують в SPRAVDI.
- 4 лютого російські пропагандисти почали поширювати у мережі фейкову інформацію про нібито знищення понад "70 храмів канонічної УПЦ" у Києві.
- 4 лютого ворожа пропаганда поширювала новий фейк про те, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення НАТО в Україну.
- 4 лютого роспропаганда поширювала новий фейк про те, що Україна "все сильніше руйнується", і що нібито Росія перегнала Захід у сфері військових технологій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе