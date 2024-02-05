"Британський експерт заявив про катастрофу в ЗСУ на фронті": SPRAVDI викрив новий фейк роспропаганди

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандистські ЗМІ тиражують "новину" про це, посилаючись на аналітика Александра Меркуріса.

Відомо, що українські захисники на полі бою роблять усе можливе, аби стримувати ворожі штурми і давати гідну відповідь противнику.

"Безумовно, під час активних бойових дій певні труднощі виникають, проте їх оперативно вирішують. Але заяви Меркуріса жодним чином не відображають реальної ситуації і ні про які "апокаліптичні наслідки", не йдеться", - пишуть у SPRAVDI.

Також зазначають, що Меркуріс не конкретизує і не наводить жодного офіційного повідомлення, яке б свідчило про "катастрофічне становище" ЗСУ на фронті.

Пропагандисти поширюють такі фейки, щоб викликати в українців відчуття зневіри, страху і паніки, а також довести країнам-партнерам, що ЗСУ нібито "не спроможні протистояти армії РФ".

"Нагадаємо, Александр Меркуріс працює на західну авдиторію прокремлівським рупором, просуває Путінські наративи та підтримує "СВО", - наголошують в SPRAVDI.