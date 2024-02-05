Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Британський експерт заявив про катастрофу в ЗСУ на фронті": SPRAVDI викрив новий фейк роспропаганди

"Британський експерт заявив про катастрофу в ЗСУ на фронті": SPRAVDI викрив новий фейк роспропаганди

5 лютого, 2024 понедiлок
20:07
Війна з Росією фейкові новини

Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що нібито дедалі більше повідомлень з України вказують на те, що на полі бою в Сил оборони спостерігається катастрофічна ситуація

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандистські ЗМІ тиражують "новину" про це, посилаючись на аналітика Александра Меркуріса.

Відомо, що українські захисники на полі бою роблять усе можливе, аби стримувати ворожі штурми і давати гідну відповідь противнику. 

"Безумовно, під час активних бойових дій певні труднощі виникають, проте їх оперативно вирішують. Але заяви Меркуріса жодним чином не відображають реальної ситуації і ні про які "апокаліптичні наслідки", не йдеться", - пишуть у SPRAVDI.

Також зазначають, що Меркуріс не конкретизує і не наводить жодного офіційного повідомлення, яке б свідчило про "катастрофічне становище" ЗСУ на фронті.

Пропагандисти поширюють такі фейки, щоб викликати в українців відчуття зневіри, страху і паніки, а також довести країнам-партнерам, що ЗСУ нібито "не спроможні протистояти армії РФ". 

"Нагадаємо, Александр Меркуріс працює на західну авдиторію прокремлівським рупором, просуває Путінські наративи та підтримує "СВО", - наголошують в SPRAVDI.

  • 4 лютого російські пропагандисти почали поширювати у мережі фейкову інформацію про нібито знищення понад "70 храмів канонічної УПЦ" у Києві.
  • 4 лютого ворожа пропаганда поширювала новий фейк про те, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення НАТО в Україну.
  • 4 лютого роспропаганда поширювала новий фейк про те, що Україна "все сильніше руйнується", і що нібито Росія перегнала Захід у сфері військових технологій.
Теги:
Україна
Росія
фейк
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
3 лютого, 2024 субота
Командувач Сухопутних військ Сирський перерозподілив сили та засоби ЗСУ на Куп'янському напрямку
Фінляндія
2 лютого, 2024 п'ятниця
Фінляндія почала "розконсервовувати" свій головний козир на випадок війни у Європі, - Defence Express
4 лютого, 2024 неділя
На війні з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.57
    Продаж 41.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 лютого
21:23
Ексклюзив
"Без шансів для Росії": британський полковник Грант спрогнозував скільки може тривати війна НАТО з РФ
21:16
ВАКС відправив директора "Львівського арсеналу" під домашній арешт
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ відбивають бажання противника просуватися на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:49
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Деякі рекомендації Зеленського під час воєнної кампанії можуть стати предметом судового розгляду, - військовослужбовець Омелян
20:34
король Чарльз III
У короля Чарльза ІІІ виявили рак
20:34
Оновлено
Юлія Лапутіна
"Це питання виключно менеджменту": Зеленський прокоментував заяву Лапутіної про відставку з посади очільниці Мінветеранів
20:04
OPINION
Євген Дикий
Казочка про справедливу країну
20:02
Дональд Трамп
"Проголосує лише дурень": Трамп розкритикував угоду про кордон, яка передбачає додаткове фінансування для України
20:00
Ріші Сунак
Сунак заявив, що Британія зможе захиститися в разі нападу РФ
19:57
Ексклюзив
Євробачення
Збій у "Дії" під час Нацвідбору "Євробачення" - непрофесіоналізм, додаток небезпечний для українців, - експерт з питань кібербезпеки Корсун
19:39
Шахтар
"Шахтар" створює футбольну команду для людей з ампутаціями
19:30
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 105 боєзіткнень. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 38 ворожих атак
19:28
Новини Львова
На Запоріжжі планують відновити очне навчання у школах, - Федоров
19:21
Оновлено
санкції проти Росії
У 13-му пакеті санкцій від ЄС проти РФ не буде нових заборон на імпорт російських товарів, - Reuters
19:15
Ексклюзив
суд ООН
Суд ООН поставив під ризик права людини на окупованих територіях України, - юристка RCHR Рашевська
19:14
Росіяни обстріляли з РСЗВ Ворожбу на Сумщині: загинув чоловік, ще двоє людей поранені
19:05
OPINION
Ірина Федорів
"Вода України". Хто хоче монополізувати водні ресурси держави?
19:01
На Миколаївщині військовий хотів продати автомобілі, які волонтери надали ЗСУ: ДБР затримало чоловіка
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 712 дня війни: Росія програла битву за Чорне море, а Нідерланди передадуть Україні додаткові F-16
18:52
ДТП
У Британії українська біженка загинула під колесами автомобіля
18:48
російська школа
Окупанти на ТОТ Луганщини просять відрядити до них із РФ вчителів історії та російської мови і літератури, - Спротив
18:32
Ексклюзив
Колишній керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв проходить детектор брехні
Підозрюваний у справі про розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ Лієв публічно пройшов детектор брехні
18:29
Оновлено
Херсон
Війська РФ вдарили по Херсону: є загиблі та поранений
18:24
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель анонсував візит в Україну
18:24
Prozorro
Держоператор тилу оголосив про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю
18:22
Ексклюзив
тривожні кнопки у школах
У 47 навчальних закладах Волині, які розташовані на кордоні з Білоруссю, стартував проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки" - речниця Нацполіції Волині
18:21
На фото: Джейкоб Елорді
Зірку "Прісцилли" та "Ейфорії" Джейкоба Елорді звинуватили у нападі на журналіста
18:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Удари по російських НПЗ: кінець "країни-бензоколонки"
18:04
Ексклюзив
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон - прямий ретранслятор Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
17:59
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
17:37
Радослав Сікорський
МЗС Польщі закликало США ухвалити пакет допомоги для України
17:37
Новини компаній
музеї на Черкащині
Тканину віком 6 тис. років уперше в Україні представили в музеї на Черкащині
17:30
Коронавірус
Школи Сум перевели на дистанційку через зростання захворюваності на ГРВІ, грип і COVID-19
17:27
Ексклюзив
внутрішні переселенці
Одним із пріоритетів держави мають стати люди, які постраждали від війни, - голова Асоціації молодих ВПО Петросян
17:26
Суд ухвалив вирок двом російським агентам, які шпигували за ЗСУ та "зливали" їхні позиції
17:16
Нідерланди передадуть Україні 6 додаткових літаків F-16
17:11
чадний газ
В Україні за січень було зафіксовано 76 випадків отруєнь чадним газом
17:10
Вікторія Амеліна
У Великій Британії видали збірку про російсько-українську війну, яку присвятили Вікторії Амеліній
17:02
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили окупантів з позицій і закріпилися, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
16:59
Нідерланди та Йорданія скинули з літака гуманітарну допомогу польовому госпіталю в Газі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV