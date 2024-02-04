Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Захід програв у боротьбі проти Путіна": SPRAVDI про новий фейк роспропаганди

"Захід програв у боротьбі проти Путіна": SPRAVDI про новий фейк роспропаганди

4 лютого, 2024 неділя
14:20
Війна з Росією фейк

Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що Україна "все сильніше руйнується", і що нібито Росія перегнала Захід у сфері військових технологій

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Російські блогери, посилаючись на італійського оглядача Алессандро Орсіні поширюють брехню про те, що "спроби утримати невеликі плацдарми вартували ЗСУ всього потенціалу. Росія значно перегнала Захід у сфері військових технологій. Захід програв у боротьбі проти Путіна". 

У SPRAVDI ж зазначають, що італійський соціолог Орсіні часто критикує українську владу та Захід і звинувачує їх в ескалації війни, а російський оборонпром називає непереможним.

"Також "експерт" просуває російський наратив про те, що Путін може взяти Київ "у найкоротші терміни", але просто не хоче цього. І закликає піти на територіальні поступки Росії. Словом, його заяви повністю відпрацьовують повістку Кремля", - йдеться в повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій підкреслюють, що російські військові технології поступаються західним, наводячи як приклад збиття ракети "Кинджал", яку Путін називав непереможною, американським зенітним ракетним комплексом Patriot.

  • 30 січня SPRAVDI дізнався, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну.
  • 3 лютого стало відомо, що роспропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал готує державний переворот в Україні.
  • 3 лютого повідомлялося, що російська пропаганда запустила фейк, нібито президент Володимир Зеленський збирається до 31 березня втекти у США.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
фейк
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
3 лютого, 2024 субота
Командувач Сухопутних військ Сирський перерозподілив сили та засоби ЗСУ на Куп'янському напрямку
обстріл, ППО
3 лютого, 2024 субота
У Росії повідомили про атаку дронів на 3 регіони. До удару по нафтопереробному заводу у Волгограді причетна СБУ
Сімферополь
4 лютого, 2024 неділя
Агенту "Атеш" вдалось працевлаштуватись у військкомат Сімферополя
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
4 лютого
14:29
Зеленський побував на передовій у Роботиному
14:14
Окупанти атакували Торецьк з артилерії 4 лютого
Окупанти вдарили з артилерії по Торецьку на Донеччині: загинула людина, є поранені
14:10
Астон Барретт
Басист легендарного реггі-гурту Bob Marley and the Wailers Астон Барретт помер у віці 77 років
14:02
Курська область
У РФ заявили про атаку БПЛА на Курську область: начебто пошкоджено об'єкти зв'язку
14:02
OPINION
В'ячеслав Ліхачов
Розширення мовних прав нацменшин: поступки шантажу Угорщини чи данина верховенству права?
13:47
Польща посилить перевірки вантажів на кордоні з Україною
Польща посилить перевірки вантажів на кордоні з Україною
13:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
13:39
Німеччина Україна
Підписання безпекової угоди між Україною та Німеччиною може відбутися до кінця місяця, - Frankfurter Allgemeine Zeitung
13:36
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Окупанти навчатимуть дітей на ТОТ збирати дрони на уроках праці, – Спротив
13:30
пожежа
Під Краматорськом уранці спалахнула пожежа: загинули 3 людей, серед них - дитина
13:19
Оновлено
Співачка SKYLERR, Нацвідбір Євробачення-2024
Нацвідбір Євробачення-2024: одна з учасниць оголосила про зняття кандидатури через збій голосування у Дії. Суспільне відреагувало
13:01
на фото: Майк Джонсон
Палата представників США проголосує за надання допомоги Ізраїлю без коштів для України наступного тижня
13:00
Родріго Дутерте
Дутерте закликав до незалежності Мінданао, у відповідь Філіппіни обіцяють застосувати "силу"
13:00
Огляд
імітація ядерного вибуху
"Моделювання ядерної війни": що таке імітація ядерного вибуху, якою погрожує Кремль
12:43
протест проти AFD, Німеччина
У Німеччині близько 200 тисяч людей вийшло на протест проти ультраправої партії AfD
12:09
Оновлено
лісові пожежі
У Чилі через лісові пожежі оголосили надзвичайний стан: кількість загиблих зросла до 51
12:04
OPINION
Віктор Андрусів
Чому Трамп буде підтримувати Україну?
11:51
Ємен, хусити
Доходи Суецького каналу в Єгипті за січень впали майже вдвічі унаслідок нападів хуситів у Червоному морі
11:40
ПВК Вагнер
Британська розвідка пояснила, для чого в Білорусі залишається тисяча найманців ПВК Вагнера
11:30
кран
У частині Сум немає води: в чому причина
11:15
Ексклюзив
Ігор Кондратюк
Участь України у Євробаченні, можливо, важливіше, ніж деякі дипломатичні місії, - продюсер Кондратюк
11:05
Литва прапор
Міноборони Литви підтвердило, що підписало контракт з НАТО про закупівлю 155-мм артилерійських снарядів
11:02
електроенергія
Росіяни зосередилися на обстрілах енергоінфраструктури в прифронтових регіонах, - Міненерго
10:44
Бійці ТРО відкинули за межі держкордону ворожу ДРГ на Сумщині, - Наєв
10:15
Партизани проводять рекрутингову кампанію у Сімферополі
10:05
OPINION
Валерій Пекар
В Україні немає права власності
09:54
У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого Іраном у 2020 році літака МАУ
У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого Іраном у 2020 році літака МАУ
09:53
Ексклюзив
Авдіївка
Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Лазуткін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку
09:36
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Співпраця РФ з КНДР: у Південній Кореї закликали Росію до "відповідальної поведінки"
09:25
енергетики
На Дніпропетровщині відновили енергопостачання після атаки РФ 3 лютого
08:44
Крим, Севастополь, Бельбек
У ЗСУ не підтвердили ліквідацію російського генерала Татаренка під час удару по летовищу "Бельбек"
08:41
Президент Намібії Хаге Гейнгоб
У віці 82 роки помер президент Намібії Хаге Гейнгоб
08:23
Ексклюзив
"Харків запізнився з дерусифікацією. Російські ракети на Пушкінській сприяли перейменуванню", - депутатка облради Куц
08:17
Президент Сенегалу Макі Салла
У Сенегалі оголосили про перенесення виборів президента
08:07
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 13 бронемашин, 31 артсистему і 810 окупантів, - Генштаб
08:04
OPINION
Олексій Петров
Наш ВОП із позивним "Україна" оточений з усіх боків?
07:49
москва, кремль
Російська влада придушила протест дружин мобілізованих солдатів за повернення їх додому, - ISW
07:39
Іран Росія
Кремль подвоює підтримку Ірану на тлі ударів США по проіранських бойовиках, - ISW
07:32
Джо Байден
Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні
07:20
Чорнобильська АЕС
МАГАТЕ провело інспекцію Чорнобильської АЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV