"Захід програв у боротьбі проти Путіна": SPRAVDI про новий фейк роспропаганди
Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що Україна "все сильніше руйнується", і що нібито Росія перегнала Захід у сфері військових технологій
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Російські блогери, посилаючись на італійського оглядача Алессандро Орсіні поширюють брехню про те, що "спроби утримати невеликі плацдарми вартували ЗСУ всього потенціалу. Росія значно перегнала Захід у сфері військових технологій. Захід програв у боротьбі проти Путіна".
У SPRAVDI ж зазначають, що італійський соціолог Орсіні часто критикує українську владу та Захід і звинувачує їх в ескалації війни, а російський оборонпром називає непереможним.
"Також "експерт" просуває російський наратив про те, що Путін може взяти Київ "у найкоротші терміни", але просто не хоче цього. І закликає піти на територіальні поступки Росії. Словом, його заяви повністю відпрацьовують повістку Кремля", - йдеться в повідомленні.
У Центрі стратегічних комунікацій підкреслюють, що російські військові технології поступаються західним, наводячи як приклад збиття ракети "Кинджал", яку Путін називав непереможною, американським зенітним ракетним комплексом Patriot.
- 30 січня SPRAVDI дізнався, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну.
- 3 лютого стало відомо, що роспропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал готує державний переворот в Україні.
- 3 лютого повідомлялося, що російська пропаганда запустила фейк, нібито президент Володимир Зеленський збирається до 31 березня втекти у США.
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