"Зеленський готується втекти у США до 31 березня": росіяни запустили фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Президент України готується втікати до США, бо його термін президентства закінчується 31 березня 2024 року. Для нього та його сімʼї уже підготували будинок у Флориді", - пишуть російські Telegram-канали.

Як доказ пропагандисти прикріпили "фото" свідоцтва, на ім'я Володимира Зеленського, яке нібито підтримує право на отримання громадянства США.

"Однак "документ" містить сліди підробки. Зокрема, на ньому відсутня печатка Міністерства національної безпеки США та підпис власника сертифіката. Також неправильно вказаний зріст Зеленського та є примітка про заборону на копіювання, яку ставлять лише на шаблони документів", - пише SPRAVDI.

Президент України не міг би отримати такий документ, адже для цього треба проживати в США щонайменше 5 років або 3 роки, якщо кандидат перебуває у шлюбі з громадянином США.

"Та й привʼязка до закінчення президентського терміну безглузда, адже у 2024 році через повномасштабну війну вибори президента не проводитимуться", - додали у Центрі.