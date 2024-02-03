Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Зеленський готується втекти у США до 31 березня": росіяни запустили фейк

"Зеленський готується втекти у США до 31 березня": росіяни запустили фейк

3 лютого, 2024 субота
22:57
Світ Володимир Зеленський та Джо Байден

Російська пропаганда запустила фейк, нібито президент Володимир Зеленський збирається до 31 березня втекти у США

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Президент України готується втікати до США, бо його термін президентства закінчується 31 березня 2024 року. Для нього та його сімʼї уже підготували будинок у Флориді", - пишуть російські Telegram-канали.

Як доказ пропагандисти прикріпили "фото" свідоцтва, на ім'я Володимира Зеленського, яке нібито підтримує право на отримання громадянства США.

"Однак "документ" містить сліди підробки. Зокрема, на ньому відсутня печатка Міністерства національної безпеки США та підпис власника сертифіката. Також неправильно вказаний зріст Зеленського та є примітка про заборону на копіювання, яку ставлять лише на шаблони документів", - пише SPRAVDI.

Президент України не міг би отримати такий документ, адже для цього треба проживати в США щонайменше 5 років або 3 роки, якщо кандидат перебуває у шлюбі з громадянином США.

"Та й привʼязка до закінчення президентського терміну безглузда, адже у 2024 році через повномасштабну війну вибори президента не проводитимуться", - додали у Центрі.

  • Російські пропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал готує державний переворот в Україні.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
вибори
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
США
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
Путін
31 січня, 2024 середа
"Санкцій боятися вже нічого": Путін наказав російським банкам заходити на ТОТ України
Валерій Залужний
1 лютого, 2024 четвер
Зеленський оголосить про звільнення Залужного протягом кількох днів, - CNN
на скріншоті з відео Валерій Залужний
3 лютого, 2024 субота
Зеленському бракує рішучості щоби замінити Залужного, - The Washington Post
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 лютого
23:35
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе вирішив перейти в "Реал", - ЗМІ
23:20
Оновлено
Ведучі Нацвідбору "Євробачення-2024"
Фінал Нацвідбору Євробачення-2024: у Дії виник технічний збій, голосування продовжили до 4 лютого
22:26
повістка
Значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж йти до ТЦК, - Міноборони
21:48
Оновлено
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик - Ф'юрі: визначилася нова дата супербою
21:41
Бердянськ
Росіяни організували виробництво дронів у Бердянську. Деталі
21:25
Ексклюзив
Борис Надєждін
"Отримають ефект Зеленського": Портников про кандидатуру Надєждіна на президентських виборах у РФ
21:09
Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії
21:04
Артем Довбик
"Жирона" заявила про травму Довбика
20:37
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Умєров дозволив Ломаченку виїхати на збори у США, - Національна ліга професійного боксу
20:23
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
Українські полярники показали антарктичних пінгвінів та їхніх малюків
20:04
Байден особисто зустрів тіла загиблих у Йорданії американських вояків
20:01
OPINION
Ніка Нікалео
"Я їду додому, до себе додому", - солодко співає популярний співак, та чи солодко звучать ці слова для тих, хто отримав тимчасовий прихисток у Європі
19:46
Оновлено
лісові пожежі
У Чилі через лісові пожежі оголосили надзвичайний стан: кількість загиблих зросла до 19
19:24
Дуейн "Скеля" Джонсон планує повернутися на ринг WWE після десятирічної паузи
19:16
У Коцюбинському дві громади Московського патріархату перейшли до ПЦУ
У столичному передмісті Коцюбинське дві громади Московського патріархату перейшли до ПЦУ
19:07
ЗСУ, війна
Сили оборони відбили 23 атаки ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
18:55
грип
У трьох областях України перевищено епідпоріг грипу: чи впроваджуватимуть карантин
18:55
Тиневик Кеяжицький. Політика
Про відставку Залужного говорить весь світ, суспільство вимагає пояснень, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
18:25
Учасники Конгресу Українських Націоналістів у Відні (3 лютого 1929 року)
Цей день в історії: у Відні створено Організацію Українських Націоналістів
18:17
Компанія Sony заборонила активацію своїх ігор в Steam у РФ та Білорусі
18:05
на фото: зернове судно
Кубраков розповів, скільки вантажів за пів року експортували "зерновим коридором" з портів Великої Одеси
18:05
OPINION
Орест Сохар
Техас: американська демократія переживає не найкращі часи
18:04
Ексклюзив
окупанти
Щонайменше ще два місяці ворог буде атакувати вздовж усієї лінії фронту, - полковник ЗСУ Селезньов
18:00
кінотеатр
Найкращі драми всіх часів. Наш топ-5
17:52
Огляд
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Травма Ф'юрі за 2 тижні до бою з Усиком, УЄФА сумує за росіянами та рекорд Магучіх: головне зі спорту за тиждень
17:46
Тайвань
Тайвань у 15 разів збільшив штрафи за порушення експорту до Росії
17:42
протест фермерів у Франкфурті
В аеропорту Франкфурта сотні фермерів вийшли на протест: що вимагають
17:40
У метро Києва 18-річний хлопець побив пасажира через колір його волосся
17:37
Путін та Гундяєв на відкритті меморіалу Олександру Невському (Чудське озеро, 2021 рік)
ПЦУ припинила вшановувати Олександра Невського
17:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
17:09
РФ скинула авіабомби на село Качкарівка
Окупанти скинули авіабомби на село Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено 30 будинків та об’єкт критичної інфраструктури
17:07
обстріл, ППО
ППО збила російську ракету неподалік від Кривого Рогу
16:56
окупанти орки
У РФ до нового підрозділу "Шторм Гладіатор" вербують засуджених із бойовим досвідом
16:36
Оновлено
Іран
США вдарили по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії та Іраку у відповідь на атаку бази в Йорданії
16:23
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ повідомляє про знищення 2/3 ХАМАС, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
16:22
Салустіано Гарсіа біля плаката, який він створив для "Semana Santa de Sevilla 2024"
В Іспанії соцмережі вибухнули коментарями щодо великоднього плаката з зображенням "занадто красивого" Ісуса
16:20
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Південна Корея викликала російського посла через критику позиції Сеула щодо прагнення КНДР отримати ядерний арсенал
16:07
OPINION
Борислав Береза
Хто заколисував людей швидкою перемогою
16:05
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (вул. Джона Маккейна, 33, Київ)
Евакуйований до Києва Таврійський університет продовжить свою діяльність, - нардеп
15:59
Україна Японія
Японія заохочуватиме компанії до відкриття бізнесу в Україні, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV