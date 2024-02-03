"Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні": росіяни запустили новий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що ворожі тг-канали поширюють відеозвернення Залужного, де генерал, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони "влаштувати демарш на Київ і захопити владу".

Насправді відеофейк згенерований за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року - в оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон.

"Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти Зеленського", "солдатів відправляють на забій", - йдеться у повідомленні.