"Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні": росіяни запустили новий фейк
Російські пропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал готує державний переворот в Україні
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що ворожі тг-канали поширюють відеозвернення Залужного, де генерал, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони "влаштувати демарш на Київ і захопити владу".
Насправді відеофейк згенерований за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року - в оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон.
"Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти Зеленського", "солдатів відправляють на забій", - йдеться у повідомленні.
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