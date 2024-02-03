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"Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні": росіяни запустили новий фейк

3 лютого, 2024 субота
11:38
Суспільство Валерій Залужний

Російські пропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал готує державний переворот в Україні

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що ворожі тг-канали поширюють відеозвернення Залужного, де генерал, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони "влаштувати демарш на Київ і захопити владу".

Насправді відеофейк згенерований за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року - в оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон.

"Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти Зеленського", "солдатів відправляють на забій", - йдеться у повідомленні.

  • 30 січня повідомлялося, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну.
  • 31 січня стало відомо, що російська пропаганда просуває  фейк, нібито президент Володимир Зеленський у відчаї наказує бити по мирних містах РФ.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
пропаганда
Валерій Залужний
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