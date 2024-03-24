Посилення ППО, безпекова угода та глобальний саміт: Зеленський поговорив з прем'єром Іспанії Санчесом
У неділю, 24 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом
Про це Зеленський написав у телеграм.
"Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", - написав лідер України.
За його словами, під час розмови лідери також обговорили майбутній перший глобальний саміт миру у Швейцарії.
Зеленський подякував Іспанії за непохитну підтримку України й українців, "яка дає спільну й тверду віру в те, що життя переможе в Україні та в усій Європі".
- 17 березня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що президент РФ Володимир Путін є "величезною загрозою для сусідніх країн". Водночас балістична ракета РФ може досягти Іспанії.
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