Посилення ППО, безпекова угода та глобальний саміт: Зеленський поговорив з прем'єром Іспанії Санчесом

Про це Зеленський написав у телеграм.

"Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", - написав лідер України.

За його словами, під час розмови лідери також обговорили майбутній перший глобальний саміт миру у Швейцарії.

Зеленський подякував Іспанії за непохитну підтримку України й українців, "яка дає спільну й тверду віру в те, що життя переможе в Україні та в усій Європі".