Потрібно дві системи Patriot: Зеленський розповів, за якої умови РФ не зможе окупувати Харків

Про це він під час візиту до Харкова розповів ABC News.

"Все, що нам потрібно, — це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - сказав Зеленський.

На запитання журналіста, чи є провина затримки американської допомоги на $60 млрд у тому, що зараз відбувається у Харкові, президент відповів, що це є провиною усього світу.

"Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - підкреслив він.

Також український лідер зазначив, що ситуація "дуже серйозна".

"Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", - наголосив він.