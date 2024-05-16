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Потрібно дві системи Patriot: Зеленський розповів, за якої умови РФ не зможе окупувати Харків

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Зміст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує двох систем Patriot, завдяки яким росіяни не зможуть окупувати Харків

Про це він під час візиту до Харкова розповів ABC News.

"Все, що нам потрібно, — це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - сказав Зеленський.

На запитання журналіста, чи є провина затримки американської допомоги на $60 млрд у тому, що зараз відбувається у Харкові, президент відповів, що це є провиною усього світу.

"Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - підкреслив він.

Також український лідер зазначив, що ситуація "дуже серйозна".

"Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", - наголосив він.

  • Володимир Зеленський 16 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Харкові. Основною темою стала оперативна ситуація у регіоні.
Теги:
Україна
Росія
Харків
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
Харківщина
допомога Україні
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