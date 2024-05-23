Потрібно нагадати партнерам, що бомби, снаряди, ракети, які летять на Харківщину, зараз могли б падати на країни Балтії: Defence Express

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо того, що росіяни не мають можливості рухатися вперед, і намагатимуться закріпитися на захоплених позиціях на Харківщині, виглядає найбільш ймовірно. Виникає питання, як розвиватимуться події на Сумському напрямку? Раніше була заява ГУР про те, що, якщо росіяни застрягнуть у Харківському напрямку й бачитимуть, що не матимуть там перспектив для успіху, то зможуть перенести зусилля на Сумський напрямок, щоб спробувати скувати зусилля наших військ у тому районі. Але з однаковою ймовірністю росіяни можуть намагатися нарощувати свою присутність і на захоплених територіях Харківщині, щоб і там намагатися скувати підрозділи Сил оборони України. Тобто наразі складно щось передбачити. Можна зафіксувати, що росіян вдалося зупинити попри те, що вони накопичили достатньо серйозне угруповання для наступу", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, щодо ситуації на Харківщині, то є важливий воєнно-політичний момент, який лежить на поверхні, але він не артикулюється.

"Росіяни для наступу кинули два армійські корпуси зі складу так званого Ленінградського воєнного округу, які мали б загрожувати країнам Балтії. Тобто Кремль встряг у традиційну історію, по дорозі на Нарву чи на Таллінн "за три дні", такий у них був план на цей рік, вони застрягли під Вовчанськом. Тобто країни Європи й досі не переймаються тим, що відбувається в Україні в той час, коли бомби, снаряди, ракети, які зараз летять на Вовчанськ і Харків, з високою ймовірністю могли б падати на країни Балтії. Поки ми не нагадаємо про це західним партнерам, очевидно, що вони самі це не зрозуміють", - наголосив Киричевський.