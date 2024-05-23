Потрібно нагадати партнерам, що бомби, снаряди, ракети, які летять на Харківщину, зараз могли б падати на країни Балтії: Defence Express
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни для наступу на Харківщину кинули два армійські корпуси, які мали б загрожувати країнам Балтії
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Щодо того, що росіяни не мають можливості рухатися вперед, і намагатимуться закріпитися на захоплених позиціях на Харківщині, виглядає найбільш ймовірно. Виникає питання, як розвиватимуться події на Сумському напрямку? Раніше була заява ГУР про те, що, якщо росіяни застрягнуть у Харківському напрямку й бачитимуть, що не матимуть там перспектив для успіху, то зможуть перенести зусилля на Сумський напрямок, щоб спробувати скувати зусилля наших військ у тому районі. Але з однаковою ймовірністю росіяни можуть намагатися нарощувати свою присутність і на захоплених територіях Харківщині, щоб і там намагатися скувати підрозділи Сил оборони України. Тобто наразі складно щось передбачити. Можна зафіксувати, що росіян вдалося зупинити попри те, що вони накопичили достатньо серйозне угруповання для наступу", - пояснив Киричевський.
За словами військового експерта, щодо ситуації на Харківщині, то є важливий воєнно-політичний момент, який лежить на поверхні, але він не артикулюється.
"Росіяни для наступу кинули два армійські корпуси зі складу так званого Ленінградського воєнного округу, які мали б загрожувати країнам Балтії. Тобто Кремль встряг у традиційну історію, по дорозі на Нарву чи на Таллінн "за три дні", такий у них був план на цей рік, вони застрягли під Вовчанськом. Тобто країни Європи й досі не переймаються тим, що відбувається в Україні в той час, коли бомби, снаряди, ракети, які зараз летять на Вовчанськ і Харків, з високою ймовірністю могли б падати на країни Балтії. Поки ми не нагадаємо про це західним партнерам, очевидно, що вони самі це не зрозуміють", - наголосив Киричевський.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни повністю зав'язли у вуличних боях у Вовчанську на Харківщині.
- 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули 7 людей, а кількість постраждалих зросла до понад 30. Удень росіяни завдали два удари КАБами по обласному центру й Дергачах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.72 Купівля 39.72Продаж 40.21
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.7
- Актуальне
- Важливе