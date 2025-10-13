Потрібно пережити цю відрижку імперії, - Мирослав Кувалдін

Таку думку висловив засновник гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін у проєкті “Європейці” з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"На якийсь час в Україні не має залишитися місця взагалі нічому російському. Має пройти хоча б одне покоління, з цим пожити, а потім ми станемо до них ставитися, як зараз до наших сусідів, наприклад, до поляків. Багато в нас польської музики звучить в ефірі? Є люди, яким подобається ця музика і які розуміють цю мову, наприклад, або білоруською. В принципі, у нас мови аж на 82% тотожні. Нічого, ми ж не страждаємо від цього", - зазначив він.

Мирослав Кувалдін вважає, що українцям потрібно пережити цю "відрижку імперії".

"А люди, які дуже переживають щодо культури і російського слова, що навчилися розмовляти російською і продовжують розмовляти, тому що їм так зручніше. Мені це нагадує час рабовласницького строю в Америці, коли треба було цим чорношкірим рабам називати білу людину - маса, а його називали там нігером. І хоч рабовласницького строю вже нема, а все одно продовжують наполягати: "Ні, я буду називати все-таки маса, тому що я так звик". І цю рабську історію треба вичавити з себе і все в нас буде добре. Але для цього, звичайно, потрібен час", - вважає засновник гурту "The Вйо".