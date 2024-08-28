Потужніша за ATACMS: Згурець про нову українську балістичну ракету

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Поки що відбулися позитивні випробування лише балістичної ракети. Але слід розуміти, що ракета - це один із компонентів комплексу, до якого також входять пускові, зарядні та командні машини. Можна припустити, що ця ракета є розвитком оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", напрацювання якого тривалий час велися в КБ "Південне". Потенційно ця ракета може мати дальність до 500 кілометрів і вагу бойової частини в межах 460–490 кг. Тобто це щось потужніше, ніж ATACMS, і можна порівнювати її з російською ракетою "Іскандер", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, деякі фрагменти комплексу "Сапсан" демонструвалися на парадах. Розробка балістичної ракети була включена до державної ракетної програми й залишається в ній як пріоритетна, паралельно з удосконаленням крилатої ракети "Нептун". Ці проєкти мають розвиватися паралельно та досить швидко.

"Наразі головне завдання полягає в тому, щоб у максимально короткий термін пройти шлях від успішних випробувань балістичної ракети до повноцінних випробувань усього комплексу і забезпечити серійне виготовлення ракети", - наголосив Згурець.