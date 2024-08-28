Потужніша за ATACMS: Згурець про нову українську балістичну ракету
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що головне завдання полягає в тому, щоб швидко пройти шлях від успішних випробувань балістичної ракети до випробувань усього комплексу
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Поки що відбулися позитивні випробування лише балістичної ракети. Але слід розуміти, що ракета - це один із компонентів комплексу, до якого також входять пускові, зарядні та командні машини. Можна припустити, що ця ракета є розвитком оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", напрацювання якого тривалий час велися в КБ "Південне". Потенційно ця ракета може мати дальність до 500 кілометрів і вагу бойової частини в межах 460–490 кг. Тобто це щось потужніше, ніж ATACMS, і можна порівнювати її з російською ракетою "Іскандер", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, деякі фрагменти комплексу "Сапсан" демонструвалися на парадах. Розробка балістичної ракети була включена до державної ракетної програми й залишається в ній як пріоритетна, паралельно з удосконаленням крилатої ракети "Нептун". Ці проєкти мають розвиватися паралельно та досить швидко.
"Наразі головне завдання полягає в тому, щоб у максимально короткий термін пройти шлях від успішних випробувань балістичної ракети до повноцінних випробувань усього комплексу і забезпечити серійне виготовлення ракети", - наголосив Згурець.
- Президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.
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