"Повернути азовців наразі неможливо": ГО "Спільнота Оленівки" закликала Зеленського провести пресконференцію щодо полонених захисників Азовсталі

Про це вона розповіла у етері Еспресо.

"Акції, які відбуваються на сьогоднішній день по містах України щонеділі не дають ніякого результату, окрім як інформування спільноти, що наші рідні до сих пір перебувають у полоні. Ми як громадська організація ініціювали пресконференцію разом з президентом України, який має її очолити і представниками перемовної групи, які тоді домовлялися про вихід під самою Азовсталлю. Тобто ми хочемо почути прямі відповіді, хто займався цими перемовинами, які були умови, і чому ці люди сьогодні відсторонені від порятунку. А також дізнатися, хто очолював цю місію, тому що ми бачили, що там є представники ГУР, є народний депутат України діючий. Вони ж якось були тоді під час перемовин і повернулись в Україну, коли наші рідні пішли в полон. В подальшому їх там підірвали, і вони сьогодні нам просто говорять про неможливість їх повернення, що Росія не хоче про них навіть говорити", - зазначила вона.

Ганна Лобова наголосила, що очікують пояснень і щодо рівноцінності обмінів військовополоненими.

"Є нерозуміння, тому що перший обмін вже відбувся після Курської операції, це був обмін строковиків російських, 115 строковиків російських віддали, в нас так само, як і в командира Дениса Прокопенка є питання, чому такий обмін відбувся швидко і відбувся рівноцінно. Якщо в Росії був великий запит на цих полонених своїх, чому Україна повернула лише 115 людей. Ми б теж хотіли почути відповіді на наші запитання", - сказала представниця громадської організації.

Вона зауважила, що також досі не оголошується кількість військових, підірваних у Оленівці.

"Ми просто приходили на зустрічі, висловлювали свою думку. Очільник ГУР нам одразу відповів, що створення окремої перемовної групи неможливе. Повернути Азов наразі також неможливо. Коли ми підіймаємо питання про важкопоранених, нам говорять про загальну кількість усіх полонених, коли ми говоримо саме про підірваних у полоні, які виходили під якісь нібито домовленості", - додала вона.