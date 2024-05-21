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Повітряні сили вночі знищили 28 з 29 "шахедів", які РФ спрямувала на Україну

21 травня, 2024 вiвторок
08:00
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

У ніч проти вівторка, 21 травня, російські війська запустили для атаки на Україну ударні безпілотники - майже усі вдалося знищити силам української протиповітряної оборони

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Про це інформує командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що загалом росіяни випустили по Україні 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ та мису Чауда у Криму.

У результаті протиповітряного бою оборонці неба знищили 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській,  Херсонській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

  • Цієї ночі російська окупаційна армія атакувала Україну: у Харкові через дві атаки постраждали п'ятеро людей, в Одесі пролунали вибухи.
Теги:
Україна
Росія
ППО
безпілотник
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