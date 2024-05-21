Повітряні сили вночі знищили 28 з 29 "шахедів", які РФ спрямувала на Україну

Про це інформує командувач Повітряних сил Микола Олещук.



Зазначається, що загалом росіяни випустили по Україні 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ та мису Чауда у Криму.



У результаті протиповітряного бою оборонці неба знищили 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.