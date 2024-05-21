Повітряні сили вночі знищили 28 з 29 "шахедів", які РФ спрямувала на Україну
У ніч проти вівторка, 21 травня, російські війська запустили для атаки на Україну ударні безпілотники - майже усі вдалося знищити силам української протиповітряної оборони
Про це інформує командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що загалом росіяни випустили по Україні 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ та мису Чауда у Криму.
У результаті протиповітряного бою оборонці неба знищили 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.
- Цієї ночі російська окупаційна армія атакувала Україну: у Харкові через дві атаки постраждали п'ятеро людей, в Одесі пролунали вибухи.
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