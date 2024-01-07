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Війна з Росією: хроніка
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ППО вночі знищила 21 з 28 російських "шахедів"

7 січня, 2024 неділя
07:31
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

У ніч на неділю, 7 січня, російські війська атакували територію Україну 28 "шахедами". Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 21 ворожий дрон

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окрім 28 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, які випустилися з району Приморсько-Ахтарськ у РФ, окупанти атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основними напрямками удару були південь та схід України.

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.знищено 21 ворожий БПЛА. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Загалом вночі протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей. 

  • Ввечері суботи, 6 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Дніпрі безпілотники влучили у будинок, минулося без жертв.
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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