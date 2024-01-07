ППО вночі знищила 21 з 28 російських "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Зазначається, що окрім 28 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, які випустилися з району Приморсько-Ахтарськ у РФ, окупанти атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основними напрямками удару були південь та схід України.

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.знищено 21 ворожий БПЛА. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Загалом вночі протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.