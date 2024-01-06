Росія атакує Україну "шахедами". ППО працює у Дніпрі
Ввечері суботи, 6 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
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