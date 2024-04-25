Правозахисниця роз'яснила процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок бойових дій
Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова зазначила, що змінилася процедура надання статусу особам з інвалідністю внаслідок війни й членів сім'ї загиблого захисника чи захисниці
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"З 16 квітня змінилася процедура надання статусу особам з інвалідністю внаслідок війни й членів сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Змінився орган, який приймає це рішення. Зараз місцева влада повинна створити спеціальні підрозділи з питань ветеранської політики. Саме вони приймають такі рішення щодо статусу. Звертатися можна в паперовій формі до будь-якого ЦНАПу, де перебуває заявник. Але рішення буде приймати структурний підрозділ, який зареєстрований за місцем проживання. Також можна подаватися в електронній формі через "Дію" або Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Але ще немає технічної можливості подати документи в електронному вигляді. Чекаємо, коли уряд доопрацює ці механізми", - зауважила Денісова.
За словами правозахисниці, якщо є клопотання про встановлення статусу людини з інвалідністю внаслідок війни, то потрібна довідка МСЕК про групу й причину інвалідності, довідка про участь у бойових діях.
"Якщо особа втратила рідну людину й хоче отримати статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці, то треба додати свідоцтво про смерть, довідку про участь в бойових діях, постанову ВЛК, документи, які підтверджують спорідненість. Якщо у заявника немає довідки про участь людини в бойових діях, відносно якої є клопотання, то можна подати тільки заяву. І вже спеціальний підрозділ зобов'язаний знайти ці документи", - пояснила Денісова.
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