Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією

Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією

Ксенія Золотова
21 вересня, 2025 неділя
07:34
Війна з Росією Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки, які обговорює "коаліція охочих", передбачатимуть зобов’язання європейських держав вступити у військове протистояння з Росією в разі нової агресії проти України

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", — наголосив Стубб.

За його словами, гарантії набудуть чинності лише після можливої майбутньої угоди між Києвом і Москвою, але Росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

Видання зазначає, що в Україні головне питання стосується реальності зобов’язань. На запитання, чи означатиме це готовність європейських країн вступити у військове зіткнення з Росією, Стубб відповів: "Це і є ідея гарантій безпеки за визначенням".

Коментуючи роль США, президент Фінляндії заявив, що його країна змушена максимально підтримувати діалог з адміністрацією Дональда Трампа: "Я думаю, що це обов’язок президента Фінляндії — знаходити спільну мову з президентом Сполучених Штатів, ким би він не був. Взаємодія краща, ніж роз’єднання, за будь-яких обставин".

Стубб додав, що для ефективності гарантій необхідний "американський бекстоп", але наразі немає повного розуміння, які саме зобов’язання готова взяти на себе нинішня адміністрація США.

При цьому The Guardian підкреслює: без прогресу в переговорах про припинення війни обговорення гарантій безпеки залишатиметься гіпотетичним.

  • Президент України Володимир Зеленський припустив, що повномасштабна війна з Росією може завершитися без підписання фінального мирного договору. За його словами, головним аспектом у забезпеченні стабільності та запобіганні майбутній агресії є надання Україні надійних гарантій безпеки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
Фінляндія
гарантії безпеки
