"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
Президент України Володимир Зеленський припустив, що повномасштабна війна з Росією може завершитися без підписання фінального мирного договору. За його словами, головним аспектом у забезпеченні стабільності та запобіганні майбутній агресії є надання Україні надійних гарантій безпеки
Про це він заявив під час спілкування з журналістами 19 вересня 2025 року, передає РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання щодо "корейського" сценарію завершення конфлікту, який передбачає перемир'я без офіційної мирної угоди, Зеленський зазначив, що Україна має унікальну історію і не може бути порівняна з Південною та Північною Кореями. Він підкреслив, що дискусії щодо таких сценаріїв є лише риторичними.
"Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки", - наголосив він.
Президент додав, що безпекові гарантії потрібні раніше за будь-які можливі угоди про завершення війни.
"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - підсумував очільник держави.
- 3 вересня Володимир Путін начебто висловив готовність до перемовин із Володимиром Зеленським, однак заявив, що зустріч можлива лише в Москві. Сибіга розцінив це як спробу маніпуляції з боку Кремля.
- 16 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, йому доведеться долучитися до переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, оскільки вони "ненавидять один одного".
- При цьому американський посол при НАТО Меттью Вітакер наголосив, що Трамп не збирається диктувати Україні умови завершення війни з Росією, а лише виступає посередником у переговорах.
