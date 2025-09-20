Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути

"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути

Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
14:55
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський припустив, що повномасштабна війна з Росією може завершитися без підписання фінального мирного договору. За його словами, головним аспектом у забезпеченні стабільності та запобіганні майбутній агресії є надання Україні надійних гарантій безпеки

Зміст

Про це він заявив під час спілкування з журналістами 19 вересня 2025 року, передає РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання щодо "корейського" сценарію завершення конфлікту, який передбачає перемир'я без офіційної мирної угоди, Зеленський зазначив, що Україна має унікальну історію і не може бути порівняна з Південною та Північною Кореями. Він підкреслив, що дискусії щодо таких сценаріїв є лише риторичними.

"Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки", - наголосив він.

Читайте також: Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною

Президент додав, що безпекові гарантії потрібні раніше за будь-які можливі угоди про завершення війни.

"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - підсумував очільник держави.

  • 3 вересня Володимир Путін начебто висловив готовність до перемовин із Володимиром Зеленським, однак заявив, що зустріч можлива лише в Москві. Сибіга розцінив це як спробу маніпуляції з боку Кремля.
  • 16 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, йому доведеться долучитися до переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, оскільки вони "ненавидять один одного".
  • При цьому американський посол при НАТО Меттью Вітакер наголосив, що Трамп не збирається диктувати Україні умови завершення війни з Росією, а лише виступає посередником у переговорах.
