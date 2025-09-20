"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути

Про це він заявив під час спілкування з журналістами 19 вересня 2025 року, передає РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання щодо "корейського" сценарію завершення конфлікту, який передбачає перемир'я без офіційної мирної угоди, Зеленський зазначив, що Україна має унікальну історію і не може бути порівняна з Південною та Північною Кореями. Він підкреслив, що дискусії щодо таких сценаріїв є лише риторичними.

"Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки", - наголосив він.

Президент додав, що безпекові гарантії потрібні раніше за будь-які можливі угоди про завершення війни.

"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - підсумував очільник держави.