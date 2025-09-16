"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
У вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зазначив, що йому доведеться взяти участь у переговорах між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним
Про це він сказав журналістам, передає Clash Report.
"Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони самі не можуть перебувати в ній разом", - сказав американський президент.
Також Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду, а Європі необхідно припинити купувати російську нафту.
- Дональд Трамп 14 вересня визнав Росію як агресора у війні з Україною - це була одна з його найжорсткіших публічних оцінок політики Москви за час його перебування на посаді.
- 15 вересня американський президент назвав санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими та зауважив, що країни Європи продовжують купувати російську нафту.
- Біла Церква
