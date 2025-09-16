"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах

Про це він сказав журналістам, передає Clash Report.

"Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони самі не можуть перебувати в ній разом", - сказав американський президент.

Також Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду, а Європі необхідно припинити купувати російську нафту.