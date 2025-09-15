Трамп визнав, що Росія є агресором у війні проти України

Про це пише Politico.

Коментуючи втрати українських і російських військ, Трамп заявив, що кількість загиблих російських військовослужбовців є більшою, оскільки саме Росія є агресором.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - наголосив американський лідер.

Ця заява контрастує з попередньою позицією Трампа, який раніше уникав прямого засудження РФ за її вторгнення в Україну.

Його адміністрація у лютому разом із Росією та Північною Кореєю відмовилася підтримати резолюцію ООН, яка засуджувала вторгнення РФ. США також виступили проти заяви G7, де Росію було прямо названо агресором.