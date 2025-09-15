Трамп визнав, що Росія є агресором у війні проти України
У неділю, 14 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Це одна з найжорсткіших його оцінок на адресу Москви за час його президентства
Про це пише Politico.
Коментуючи втрати українських і російських військ, Трамп заявив, що кількість загиблих російських військовослужбовців є більшою, оскільки саме Росія є агресором.
Читайте також: "Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі
"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - наголосив американський лідер.
Ця заява контрастує з попередньою позицією Трампа, який раніше уникав прямого засудження РФ за її вторгнення в Україну.
Його адміністрація у лютому разом із Росією та Північною Кореєю відмовилася підтримати резолюцію ООН, яка засуджувала вторгнення РФ. США також виступили проти заяви G7, де Росію було прямо названо агресором.
- 12 вересня прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес між Росією та Україною наразі перебуває у стані паузи.
