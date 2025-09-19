Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
Американський посол при НАТО Меттью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп не збирається диктувати Україні умови завершення війни з Росією, а лише виступає посередником у переговорах
Про це він заявив в коментарі телеканалу Fox News.
За словами Вітакера, Дональд Трамп продовжуватиме шукати можливості, за яких він зможе посадити обидві сторони війни за стіл переговорів, аби сприяти досягненню миру.
"Президент Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та визначати умови, за яких він зможе звести обидві сторони та посприяти у досягненні рішення, тому що, повторюю, він не буде встановлювати умови", - наголосив посол.
Він підкреслив, що домовленості мають бути досягнуті за згодою Києва та Москви.
"Обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду. Але давайте продовжувати працювати над цим і продовжувати сподіватися і молитися, щоб це вирішилося в найближчому майбутньому", - підсумував Вітакер.
- 3 вересня Володимир Путін начебто висловив готовність до перемовин із Володимиром Зеленським, однак заявив, що зустріч можлива лише в Москві. Сибіга розцінив це як спробу маніпуляції з боку Кремля.
- 16 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, йому доведеться долучитися до переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, оскільки вони "ненавидять один одного".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.51
- EUR Купівля 48.25Продаж 48.95
- Актуальне
- Важливе