Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер

Про це він заявив в коментарі телеканалу Fox News.

За словами Вітакера, Дональд Трамп продовжуватиме шукати можливості, за яких він зможе посадити обидві сторони війни за стіл переговорів, аби сприяти досягненню миру.

"Президент Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та визначати умови, за яких він зможе звести обидві сторони та посприяти у досягненні рішення, тому що, повторюю, він не буде встановлювати умови", - наголосив посол.

Він підкреслив, що домовленості мають бути досягнуті за згодою Києва та Москви.

"Обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду. Але давайте продовжувати працювати над цим і продовжувати сподіватися і молитися, щоб це вирішилося в найближчому майбутньому", - підсумував Вітакер.