Президент Казахстану Токаєв висловив готовність надати майданчик для переговорів між Зеленським та Путіним

Про це повідомляє казахське видання Tengrinews.kz.

"Казахстан у військовому конфлікті між Росією та Україною не є посередником і таким себе не бачить. На мій погляд, обидві сторони спроможні вести діалог з усіх спірних питань на двосторонній основі та на різних рівнях. Завжди вважав і публічно говорив, що "українська криза" вкрай складна і спрощувати її не можна", - заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Як зазначив лідер Казахстану, з продовженням військових дій відбувається нашарування багатьох питань: територіальних, історичних, національних, мовних і ​​політичних.

"Так, територіальне питання зараз найголовніше і найважче, але його практичне рішення за переговорним столом поки не проглядається через супутні дискусії на історичну тему (Київська Русь, "територіальні подарунки", українська державність та інші), і тут є розкид найрізноманітніших думок, у тому числі неординарних і навіть екзотичних", - сказав Токаєв.

Він наголосив, що попри це готовий надати майданчик для переговорів.

"Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати до Казахстану, то ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів", - акцентував Токаєв.

Президент Казахстану висловив думку, що "сподіватися на практичний результат в умовах продовження військових дій без перемир'я, з розбіжностями з усіх основних питань порядку денного — це, відверто кажучи, нереалістичний підхід".

"Ми за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння. Не будучи посередником, Казахстан однак, якщо виникне потреба, готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів та зустрічей на всіх рівнях", - підсумував Токаєв.

