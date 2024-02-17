"Примітивні мʼясні штурми": британський полковник Грант пояснив, як Росія намагається знайти перевагу в імовірній війні з Заходом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

​"Росія точно не грає в подвійну гру. Вона розпочинає наступ із тим, що в неї є, і в міру того, як вона набуває більше ресурсів, продовжує свій наступ. Росія знає, що українська лінія фронту розтягнута, тому вони завжди шукають вразливі місця, де Україна недостатньо сильна, для свого прориву", - вважає Грант.

Британський полковник наголосив, що Росія буде намагатися змусити Захід і Україну вести примітивну війну.



"Цікавими є повідомлення зі США стосовно того, що Росія, можливо, розглядає можливість запуску ядерної зброї в космос. Якщо вони це зроблять - а керуються вони метою порушити зв'язок, вивести з ладу GPS, тобто фактично знизити до свого рівня ведення бойових дій не лише українську сторону, але і Захід, іншими словами, спробувати винести технології за дужки цього рівняння - це змусить і Україну, і Захід перейти до більш примітивного стилю ведення війни, що відповідає тактиці, якій надає перевагу Росія", - додав він.

За словами Гранта, Росія не може виграти війну технологій, тому вживатиме заходів, щоб нівелювати технологічну перевагу Заходу.



"І я думаю, що це цілком можливо, оскільки з розвитком технологій на Заході й в Україні Росії стає дедалі складніше досягати своїх цілей і вона з більшою ймовірністю програє. Тому ми можемо стати свідками того, як Росія вживатиме заходів, для вирівнювання технологічних можливостей, порушуючи роботу GPS і супутникового зв'язку. Тому не дивуйтеся, якщо такі дії відбудуться", - наголосив він.