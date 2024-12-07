"Продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення": майор ЗСУ Трегубов про зниження мобілізаційного віку до 18 років

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Будь-який військовий скаже, що людей треба більше, що ситуація важка. Така ситуація не тільки у нас, але й у противника, хоча він може собі дозволити закидувати великою кількістю своїх людей та сполювати їх у "топці", а ми собі це дозволити не можемо.Тому ситуація складна, треба брати десь нових людей. Питання – де їх брати й за рахунок яких демографічних категорій? Наполягання на тому, що треба брати саме 18-річних, мені здається, що це продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення", - зауважив майор ЗСУ.

Віктор Трегубов прояснив, - якби мова йшла про те, що потрібно більше людей, то була б система "або-або", тобто або Україні треба мобілізувати 18-річних, або, умовно кажучи, мобілізувати на тилові посади більше жінок, або треба ретельніше прошерстити по реєстрах. Відповідно, варіанти є, але чомусь наполягають тільки на одному з них.