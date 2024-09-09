"Продовжувати війну не буде можливості": аналітик Несходовський про те, коли станеться крах екноміки РФ
Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський розповів, у яких галузях у РФ стався крах, та що потрібно, щоб економіка ворога остаточно впала
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Авіапромисловість - все, там (у Росії, - ред.) крах, повний крах. Їхня спроба випускати власні літаки провалилася: вони горять, падають. Неможливість виготовлення відповідних двигунів для того, щоб запускати свої літаки. Тобто фактично там відбулося обнулення цієї галузі. Друга галузь - автомобільна, попри те, що вони зараз намагаються щось випустити, це, перепрошую, автомобілі 20-річної, 30-річної давнини. Але якщо ми говоритимемо про те, коли відбудеться крах, що вони не зможуть продовжувати війну, то основний критерій, який рятує, коли ми бачимо, що погіршення, але це рятує - це питання ціни на нафту", - зауважив він..
Економіст зазначив, що висока ціна цей ресурс тримає економіку ворога.
"Це якраз ресурс, який дає можливість утримувати їхню економіку. Тому як тільки ціна, наприклад, хоча б протягом пів року буде дійсно 60 і менше, а бажано 50 доларів протягом пів року - ресурс на Росії повністю закінчиться. Продовжувати війну не буде можливості. Коли відбудеться крах економіки - це як раз ціна на нафту, але якщо ціна підніметься, хоча це малоімовірний варіант, до умовно 90 доларів, навіть 85 доларів за барель нафти, вони знову таки будуть отримувати від тих, хто купує їхні нафту, нафтопродукти, газ необхідні ресурси для того, щоб продовжувати війну", - вважає аналітик.
- 9 вересня стало відомо, що угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.
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