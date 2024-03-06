"Профанація, якою намагаються прикрити відсутність споруд": нардепка Фріз про перевірку ліній оборони депутатами

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Така інформація була з чату фракції "Слуга народу". Вважаю, що подібні групи за ініціативою монобільшості було б варто робити ще минулого року, а не зараз, коли ми бачимо шалений ритм бойових дій на фронті. Наприклад, беремо східний регіон, в який спосіб вони будуть їх інспектувати? Яка це буде лінія фортифікаційних споруд?" - зауважила Фріз.

За словами членкині Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, очевидно, що на лінію бойових зіткнень інспекцію з нардепів не допустять.

"Отже, депутати можуть інспектувати третю лінію фортифікаційних споруд, якщо вона дійсно існує. Ці всі інспекції були б доцільні торік, а зараз це профанація, якою намагаються прикрити відсутність фортифікаційних споруд", - наголосила Фріз.