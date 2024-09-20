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Професійну армію ворог майже втратив, але дефіциту особового складу немає: боєць ЗСУ з Торецького напрямку

Оксана Ліховід
20 вересня, 2024 п'ятниця
09:51
Війна з Росією Карта бойових дій за 4-11 вересня

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що на Торецькому напрямку бої за одну посадку можуть тривати майже місяць

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Продовжуємо виконувати завдання на Горлівському напрямку, хоча зараз його називають Торецьким, адже біля Торецька події також розвиваються досить активно. Ситуація складна. Ворог продовжує постійні штурми, намагаючись вибити нас з наших позицій. Не дуже люблю міфи про те, що ворог недолугий, але щодо професійної армії, то професійну армію ворог майже втратив. Однак справа не в тому, професійні вони чи ні, елітні чи не елітні. Річ у тому, що їх достатньо", - наголосив Ієвлєв.

За словами військовослужбовця ЗСУ, на Торецькому напрямку росіяни вже не припускаються тих помилок, які робили в Авдіївці, коли кидали на штурми групи по 50-70 людей.

"Росіяни постійно повзуть вночі, намагаючись зайти в посадку невеликими групами до 10 людей та намагаються закопатися. Тобто бій за одну посадку може тривати майже місяць. Наприклад, тут є одна посадка, за яку вже місяць тривають бої. Тобто справа не в якості та елітності, а в тому, що, на жаль, у ворога немає дефіциту особового складу", - зауважив Ієвлєв.

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Теги:
Новини
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Торецьк
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