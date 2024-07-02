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Прокурорів в Австрії просять розслідувати випадки зґвалтування військовими РФ під час окупації Київщини

2 липня, 2024 вiвторок
06:27
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Австрійська правозахисна організація CEHRI та фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" звернулися до прокуратури з проханням розпочати розслідування злочинів сексуального насильства з боку військових РФ

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Про це повідомляється на сайті CFJ.

"Міжнародний центр захисту прав людини (CEHRI) та Фонд Клуні "За справедливість" (CFJ) звернулися до федерального прокурора Австрії з проханням розпочати розслідування злочинів сексуального насильства та вбивства, скоєних російськими військовими в Україні. Організації надали детальні докази проти винуватців і представляють двох жінок, яких зґвалтували російські солдати, окупувавши їхнє село в Київській області в лютому 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Олену" та "Ольгу" (імена змінені) вивели з їхніх домівок вночі п’яні окупанти на чолі з командиром.

"Спочатку вони прийшли до Олени. Коли вона запитала, чи вб’ють її солдати, командир відповів, що їй нема чого боятися, бо "хлопці просто хочуть розважитися". Потім солдати пішли до Ольги. Коли її чоловік спробував завадити їм забрати її, солдати застрелили його на місці. Після численних зґвалтувань та інших форм сексуального насильства обидві жінки змогли втекти ", – зазначається у повідомленні.

Надалі село було звільнено українськими військовими. Одна з жінок залишилася там, а інша виїхала до Австрії.

Справа стосується  виконавців злочинів, а також семи командирів середньої та вищої ланки, яких ініціатива CFJ визначила як підозрюваних у злочинах. Справа містить детальні докази, зібрані під час польових розслідуван, а також всебічний аналіз відкритих джерел та інші підтримуючі докази.

Австрійська правозахисна організація CEHRI провела аналіз, який засвідчив, що "Австрія має юрисдикцію для розслідування цих злочинів як воєнних злочинів та злочинів проти людяності в національних судах на основі екстериторіальних принципів юрисдикції".

"Це включає принцип універсальної юрисдикції, який дозволяє державам розслідувати та переслідувати найбільш серйозні міжнародні злочини незалежно від місця їх скоєння або національності злочинця чи жертв. Цей принцип виходить із розуміння, що такі злочини становлять загрозу для всієї міжнародної спільноти", – йдеться у пресрелізі.

CEHRI та CFJ закликали австрійську владу відкрити кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних, що дозволить їх арешт, екстрадицію та судове переслідування. Прокуратура Відня підтвердила австрійському інформагентству APA, що заява була подана до них і що будуть зроблені подальші кроки.

Теги:
Світ
Київщина
зґвалтування
Австрія
окупанти
воєнні злочини Росії
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