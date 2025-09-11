"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ
Прокремлівські ресурси намагаються зобразити Балтійські держави як загрозу, приписуючи їм участь в ударах українських дронів по території Росії
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Російська пропаганда активізувала погрози та агресивну риторику щодо держав Балтії. Зокрема, прокремлівські ресурси публікують "думки експертів", які нібито доводять причетність балтійських держав до атак українських дронів по території РФ. При цьому наводяться виключно бездоказові припущення на основі "повідомлень місцевих жителів" тощо — жодних підтверджень або фактів не існує", - йдеться у повідомленні.
ЦПД зазначив, що через такі публікації Кремль намагається зобразити Балтію як "загрозу для Росії" й "плацдарм НАТО", виправдовуючи можливу агресивну відповідь та ескалацію з боку РФ.
Центр наголосив, що інформаційна атака на Балтійські держави відбувається одночасно з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами та початком спільних навчань РФ і Білорусі "Захід-2025".
"Це ланки єдиної стратегії Кремля із залякування сусідів та тиску на НАТО. Москва прагне дестабілізувати держави НАТО і створити розкол серед партнерів України", - додали у ЦПД.
- 11 вересня Центр протидії дезінформації повідомив, що на тлі вбивства американського активіста Чарлі Кірка та дронової атаки на Польщу 10 вересня російська пропаганда активізувала інформаційні операції у США та Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.55
- EUR Купівля 48.03Продаж 48.7
- Актуальне
- Важливе