"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Російська пропаганда активізувала погрози та агресивну риторику щодо держав Балтії. Зокрема, прокремлівські ресурси публікують "думки експертів", які нібито доводять причетність балтійських держав до атак українських дронів по території РФ. При цьому наводяться виключно бездоказові припущення на основі "повідомлень місцевих жителів" тощо — жодних підтверджень або фактів не існує", - йдеться у повідомленні.

ЦПД зазначив, що через такі публікації Кремль намагається зобразити Балтію як "загрозу для Росії" й "плацдарм НАТО", виправдовуючи можливу агресивну відповідь та ескалацію з боку РФ.

Центр наголосив, що інформаційна атака на Балтійські держави відбувається одночасно з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами та початком спільних навчань РФ і Білорусі "Захід-2025".

"Це ланки єдиної стратегії Кремля із залякування сусідів та тиску на НАТО. Москва прагне дестабілізувати держави НАТО і створити розкол серед партнерів України", - додали у ЦПД.