На фоні вбивства Кірка та збиття дронів у Польщі "дорогими ракетами" росіяни активізували інформаційні кампанії в США й Варшаві, - ЦПД

Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він наголосив, що Москва в Польщі ботофермами поширювала звинувачення Києва щодо дронів і загроз для Варшави.

"Паралельно з цим вони грають на політичних темах у самій Польщі, оскільки минулі вибори показали поділ суспільства практично 50 на 50 за політичними поглядами. Тому ставка на розкол по темах України, Німеччини, дій польської влади, "дорогих ракет якими збивали дрони", та по багатьох інших питаннях, зокрема доступності житла для молоді, розміру зарплат в порівнянні з німцями - все це відпрацьовують росіяни", – пояснив керівник ЦПД.

Водночас у США росіяни активізували інформаційну кампанію на фоні вбивства політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Так, Кремль у мережі просуває наративи про протистояння прихильників руху президента Дональда Трампа MAGA (Зробімо Америку знову великою) з іншими.

"Це гра на розколі. Також вони роблять все, щоб не допустити єднання навколо теми українців та України після вбивства українки Заруцької", – підкреслив Коваленко.

Він наголосив, що мета Росії – дестабілізувати польське суспільство, збільшити лінії розколу для внутрішньої напруги.

"І тут не тільки питання війни проти України. Це і про Балтію, поруч з якою Польща. А на Балтію давно дивиться РФ. Це і ключова військова сила Східної Європи, включно з економікою. Це і історичні питання протистояння Москви та Варшави", – додав Коваленко.