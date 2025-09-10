"Наш дім горить": ексглава МЗС Литви Ландсберґіс вважає, що атака РФ на Польщу може обмежити допомогу Варшави Україні

Про це він сказав Суспільному.

"На мою думку, ми наближаємося до ситуації, коли не можна уникати визнання: наш дім горить. Ми нагадуємо героя з мультика, який сидить із чашкою кави, довкола все палає, а він каже: "Все нормально". Але вже не нормально. Це очевидна ескалація, акт агресії проти країни НАТО. Причин може бути кілька", – висловився Ландсберґіс.

На його думку, серед причин пуску російських дронів на Польщу є те, що диктатор Володимир Путін, "як завжди, випробовує межі Заходу, перевіряє реакцію і встановлює нову реальність".

Водночас іншою причиною є бажання глави Кремля тиснути на Варшаву "особливо, знаючи про нинішні розбіжності між урядом і президентом".

"Польща є критично важливим транзитним маршрутом для постачання обладнання в Україну. Уявіть, якщо в Польщі почнеться дискусія: "Ми — під атакою дронів, може, варто менше допомагати Україні?" Це було б неймовірно шкідливо, і стало б великою перемогою Путіна", – пояснив колишній глава литовського МЗС.

Він також вважає, що російські дрони порушили польський повітряний простір невипадково, і це є повідомленням.

"І вони хотіли щось цим досягти. Польща зараз у складній політичній ситуації: коаліція знову під тиском. Якщо додати ще й атаки дронами, то це підкидає дрів у вогонь і може принести вигоду Путіну", — зазначив Ландсберґіс.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Зеленський також наголосив, що Україна попереджала Польщу про рух російських дронів. За словами президента, щонайменше два використали повітряний простір Білорусі.