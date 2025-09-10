Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Наш дім горить": ексглава МЗС Литви Ландсберґіс вважає, що атака РФ на Польщу може обмежити допомогу Варшави Україні

"Наш дім горить": ексглава МЗС Литви Ландсберґіс вважає, що атака РФ на Польщу може обмежити допомогу Варшави Україні

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2025 середа
13:40
Світ Габріелюс Ландсбергіс

Колишній міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс припускає, що дронова атака РФ на Польщу 10 вересня може стати приводом для обмеження допомоги Варшави Києву

Зміст

Про це він сказав Суспільному.

"На мою думку, ми наближаємося до ситуації, коли не можна уникати визнання: наш дім горить. Ми нагадуємо героя з мультика, який сидить із чашкою кави, довкола все палає, а він каже: "Все нормально". Але вже не нормально. Це очевидна ескалація, акт агресії проти країни НАТО. Причин може бути кілька", – висловився Ландсберґіс.

На його думку, серед причин пуску російських дронів на Польщу є те, що диктатор Володимир Путін, "як завжди, випробовує межі Заходу, перевіряє реакцію і встановлює нову реальність".

Водночас іншою причиною є бажання глави Кремля тиснути на Варшаву "особливо, знаючи про нинішні розбіжності між урядом і президентом".

"Польща є критично важливим транзитним маршрутом для постачання обладнання в Україну. Уявіть, якщо в Польщі почнеться дискусія: "Ми — під атакою дронів, може, варто менше допомагати Україні?" Це було б неймовірно шкідливо, і стало б великою перемогою Путіна", – пояснив колишній глава литовського МЗС.

Він також вважає, що російські дрони порушили польський повітряний простір невипадково, і це є повідомленням.

"І вони хотіли щось цим досягти. Польща зараз у складній політичній ситуації: коаліція знову під тиском. Якщо додати ще й атаки дронами, то це підкидає дрів у вогонь і може принести вигоду Путіну", — зазначив Ландсберґіс.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Зеленський також наголосив, що Україна попереджала Польщу про рух російських дронів. За словами президента, щонайменше два використали повітряний простір Білорусі.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
МЗС
Литва
Війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Анатолій Амелін
9 вересня, 2025 вiвторок
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
студенти медики
Автор Зіновія Воронович
8 вересня, 2025 понедiлок
Чому тисячі цьогорічних першокурсників після випуску не знайдуть роботу за фахом і як відучити українців обирати непотрібні професії
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Київ
+25.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
14:08
На Вінниччині затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві двох підлітків
14:06
OPINION
Вночі росіяни атакували Польщу, а влучили у Трампа
13:52
Погода з Наталкою Діденко
Сонячно, сухо, але в очікуванні дощів на Заході: Наталка Діденко про погоду на найближчі дні
12:59
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
12:44
Ексклюзив
Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров
12:40
Оновлено
Зеленський
Україна попереджала Польщу про рух російських дронів, щонайменше два використали повітряний простір Білорусі, - Зеленський
12:36
Павло Муравейко і Олександр Лукашенко
У Білорусі заявили, що нібито збили частину дронів, які летіли на Польщу і Литву
12:00
Дональд Туск на кордоні з Білоруссю
Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати Статтю 4, - Туск
11:57
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знижується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 10 вересня
11:44
Слабка реакція на російські дрони в Польщі спровокує Москву ще більше, - Сибіга
11:43
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий і 5 постраждалих, на Хмельниччині 3 поранених
11:33
Оновлено
світ, міжнародний огляд
Польща звинувачує Москву в "акті агресії" та говорить про застосування 4-ї статті НАТО після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:23
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати "стіну проти дронів" вздовж кордону з РФ. Зеленський запропонував Польщі допомогу
11:18
Оновлено
Атака РФ по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: кількість загиблих зросла до 25
10:57
Ексклюзив
Серед країн ЄС на атаку РФ по Польщі поки відреагували лише Естонія, Латвія та Литва, - кореспондентка Висоцька
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:50
Аналітика
Багатонаціональні сили в Україні
Багатонаціональні сили в Україні як ліки проти страху європейців
10:24
Ексклюзив
Ікони 16 ст., російські книги та вінілові програвачі: на кордоні з Польщею виявили старовинні знахідки
Благодійний фонд "Сталева Нація" збирає російські книги на утилізацію, зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ, - ветеран Івахів
10:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу
09:37
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок
09:37
ЗСУ, ППО
Нічна комбінована атака РФ: Сили ППО знешкодили 386 дронів і 27 ракет
09:30
Ексклюзив
В Польщі мають змінити погляди на польсько-українські відносини, інакше доведеться зупиняти танки Росії під Варшавою, - Княжицький
09:30
PR
Брокар Украина
BROCARD Beauty Garden: найбільший простір краси в Україні
08:49
monobank
У monobank додали можливість поскаржитися на шахрайські збори донатів
08:48
Інфографіка
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
08:29
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Сьогодні можемо побачити, чи готова Європа чинити спротив Росії, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
08:12
OPINION
Пряме протистояння з НАТО російський фашизм зараз не потягне
08:08
OPINION
Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію НАТО
08:06
Польща
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей
08:06
Убита Ірина Заруцька та підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший
Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
07:45
Втрати РФ
За добу армія РФ втратила 990 військових, 29 артсистем і 3 танки
07:44
на фото: вибух
У Новоросійську заявили про атаку безекіпажних катерів
07:31
Огляд
Олександр Довженко
Чарлі Чаплін захоплювався ним, а Сталін критикував: 131 рік тому народився "поет українського кіно" Олександр Довженко
07:29
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду
07:06
OPINION
Пряма атака на Польщу - атака на НАТО
06:17
Прапор США
"Це акт війни": американський конгресмен відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами
05:21
OPINION
Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу
01:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"
2025, вiвторок
9 вересня
23:57
Оновлено
збірна України з футболу
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
23:31
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 152 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV