Зеленський про "шахеди" в Польщі: це небезпечний прецедент для всієї Європи

Про це Зеленський написав у telegram.

Він розповів, що під російською атакою опинилося 15 областей України. Для нападу Росія залучила 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Водночас кілька дронів перетнули повітряний простір Польщі.

"Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", - йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи.

"Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати. Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.