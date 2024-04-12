"Просто програти війну": офіцер ЗСУ Гай назвав демобілізацію наразі неможливою та пояснив, чому
Офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай вважає, що зараз демобілізація в Україні неможлива
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз демобілізація неможлива. Навіть, якщо наберуть нових людей, то це забере достатньо довгий час. Потрібен час, щоб натренувати, підготувати, злагодити, озброїти людей і відправити їх на фронт. А в цей момент хтось має тримати лінію бойового зіткнення", - наголосив Гай.
За словами офіцера ЗСУ, нам постійно загрожують, що Росія може зібрати неймовірні резерви й піти в наступ на інших напрямках.
"Ми постійно про це чуємо, і не тільки від українських, але й від західних експертів. Тобто зараз починати відпускати людей, які мають два роки, а то й більше війни, які є досвідченішими - це просто програти війну. Звичайно хотілося б, щоб був механізм демобілізації, але зараз він неможливий. І це об'єктивно", - додав Гай.
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