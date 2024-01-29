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Протягом доби ворог 42 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони, найбільше - на Авдіївському напрямку

29 січня, 2024 понедiлок
20:00
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 29 січня на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. Ворог 42 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони, найбільше - на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 29 січня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню  позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Великий Бурлук та Хатнє Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 40 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Попівка, Степок, Грабовське Сумської області; Гур’їв Козачок, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області та Кривошиївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Роздолівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти без успіху намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Роботине Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Новокаїри, Садове, Придніпровське Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню населені пункти Республіканець, Кринки, Іванівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 7 безрезультатних спроб штурму позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Протягом минулої доби, 28 січня, на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 26 атак ворога на Авдіївському напрямку та ліквідували 1070 окупантів
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