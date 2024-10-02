Протягом літа 2024 року через російську агресію в Україні загинули 589 цивільних, - ООН

Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара з прав людини ООН.

З 1 червня по 31 серпня 2024 року в Україні загинули 589 цивільних, ще 2685 зазнали поранень.

Акцентується, що 89% жертв загинули чи зазнали поранень на підконтрольній території України - 89% (518 загиблих і 2411 поранених).

Відповідно до звіту, протягом літа в Україні загинули 324 чоловіки, 238 жінок, 14 дівчат і 13 хлопців. Поранено було 1353 чоловіків, 1155 жінок, 104 хлопців та 73 дівчинки.

"Протягом звітного періоду російські збройні формування продовжували атаки системного характеру на енергетичну інфраструктуру, критичну для цивільного населення в Україні", - додають в ООН.

Наголошують, що липень став "найбільш смертоносним місяцем для мирного населення в Україні з жовтня 2022 року". Головною причиною цього є "широкомасштабна скоординована атака з десятків ракет, запущених Російською Федерацією по цілях по всій Україні 8 липня".

Також у звіті ООН зазначають: протягом цього літа російська армія здійснила щонайменше 4 масовані атаки на енергообʼєкти України.