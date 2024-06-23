Протягом пів року КНДР імовірно передала РФ 1,6 млн артснарядів, - WP
З серпня 2023 року по січень 2024-го КНДР, імовірно, передала Росії приблизно 1,6 млн артилерійських снарядів, які використовувались у війні проти України
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані, отримані некомерційною організацією глобальної безпеки C4ADS.
Зазначається, що з серпня 2023 року по січень 2024 року з КНДР до Росії прибуло понад 74 тис. метричних тонн вибухівки, які були розподілені з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 об'єктів переважно вздовж західних кордонів країни поблизу України. Ця вага дорівнює приблизно 1,6 мільйона артилерійських снарядів того типу, який Росія використовувала у війні з Україною.
За даними C4ADS, місця, куди прибули товари, вказували, що це боєприпаси, попри те, що в документації вони вказуються як "вибухівка".
Дані не включають походження поставок, але аналіз, проведений WP і C4ADS, виявив докази пересування російських кораблів між Північною Кореєю та Росією в той самий період.
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Аналіз супутникових знімків і даних морського руху показує, що військові судна під російським прапором стояли в північнокорейському порту Раджин, а потім у російських портах Восточний і Дунай. Згідно з даними, більшість вибухівки відправилася на об’єкти в Росії протягом тижня після прибуття.
Ці судна — Lady R, Angara, Maria і MAIA-1 — належать російським компаніям, тісно пов’язаним з армією країни.
"Росія, чиї запаси боєприпасів скорочуються під час війни з Україною, покладається на своїх небагатьох союзників, що залишилися, для поповнення запасів, тоді як ізольована Північна Корея завжди шукає способи заробити гроші", - пише WP.
- 19 червня Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
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