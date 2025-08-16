Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Путін не може весь час вигадувати інструменти, щоб утримувати Трампа в спокої, - Портников

Євген Козярін
16 серпня, 2025 субота
00:46
Війна з Росією Віталій Портников

Російський диктатор Володимир Путін мусить щось запропонувати президенту США, або, якщо він не дасть Дональду Трампу можливості зберегти обличчя, дійсно може бути ескалація

Зміст

Про це заявив журналіст Віталій Портников у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.

Він відповів на питання щодо очікувань від перемовин.

"Ви знаєте, я був би не чесний, якби я сказав, що я знаю. Я не знаю. Тут дуже багато різних складових, ми взагалі не дуже розуміємо, що відбувається. Тому що після травневого ультиматуму щодо закінчення війни 20 травня, Путін вигадав ідею відновлення Стамбульських перемовин, щоб запобігти санкціям. Тепер він вигадав цю зустріч для того, щоб запобігти новим санкціям", - зазначив журналіст.

Портников додав, що Путін вже не може весь час вигадувати якісь дипломатичні інструменти, щоб утримувати Трампа в спокої. 

"Значить, він мусить щось Трампу запропонувати, або, якщо він не дасть Трампу можливості зберегти обличчя, дійсно може бути ескалація. І Путін це прекрасно розуміє. Але наскільки прекрасно і наскільки для нього важливо, пріоритетно якось заспокоїти Трампа або продовжувати війну в Україні з достатньою інтенсивністю, щоб вийти на ці результати, які він очікує, не знає сьогодні ніхто. Ключ від цього процесу, безумовно, в руках у Путіна, тому що тільки Путін знає, як він відреагує на якісь або ультиматуми, або солодкі пропозиції Трампа", - підсумував він.

  • Дональд Трамп і Володимир Путін приземлилися в Анкориджі, обмінялися рукостисканням і разом вирушили на переговори. Саміт стартував близько 22:30.
обмін, додому повернули 84 українців
Автор Юлія Юліна
14 серпня, 2025 четвер
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Автор Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
Музика Прокоф'єва у "Венздей": в United24 нагадали, що композитор родом з Донеччини в СРСР був "ворогом народу"
2025, субота
16 серпня
05:09
Дональд Трамп
Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною, - Трамп
04:42
Ексклюзив
Віталій Портников
Для Путіна ця зустріч мала дві задачі, які не відносяться до війни: Портников за підсумками саміту між лідерами США і РФ
03:28
Оновлено
Трамп і Путін
Трамп зустрівся з Путіним на Алясці: вони виступили із заявами
01:18
Ексклюзив
Люди на Алясці пам’ятають, що таке російська окупація, - речник Razom for Ukraine Гайда з мітингу в Анкориджі
00:50
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 16 серпня
2025, п'ятниця
15 серпня
23:56
санкції
США пригрозять Путіну санкціями проти "Роснафти" та "Лукойлу", якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Україні, - Bloomberg
23:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Путін не може собі дозволити не дати Трампу аргументів щодо успішної зустрічі, - політик Рибачук
23:38
Ексклюзив
Трамп путін
Це імпровізація Трампа, для якого важливо говорити наодинці, - соціолог Шульга про те, що президент США і Путін поїхали в одному авто
23:08
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Гідне перемир'я - це максимум": американіст Довгополий про оптимальний варіант вирішення війни в Україні
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
23:03
Ізраїль
Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters
21:22
сили ППО
Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО зі швидкісними перехоплювачами, - Федоров
21:19
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це показово перед перемовинами з Путіним: Наливайченко про дзвінок Трампа до Лукашенка
21:11
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відкинули росіян поблизу Добропілля
21:06
"Рух" - "Оболонь", УПЛ
"Оболонь" переграла "Рух" в УПЛ. Результати й розклад матчів 3-го туру
21:03
Оновлено
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
20:49
Оновлено
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській громаді, пожежу ліквідували
20:42
Кіт Келлог
Келлог не буде присутнім на саміті з Путіним в Алясці через позицію РФ, - CNN
20:29
Ексклюзив
демобілізація прикордонників
Найбільше охочих долучитись до ЗСУ за контрактом 18-24 з Харківської області, - Сухопутні війська
20:03
OPINION
Про переговори по-чекістськи (по-російськи). Хоча це те саме
20:02
повінь
У Пакистані внаслідок сильних повеней та зсувів за останні 24 години загинули 194 людини
20:00
Ексклюзив
тривога, стрес
Стрес впливає на біологічний стан і зменшує тривалість життя, - психотерапевт Кечур
19:54
прапор, Євросоюз
Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, – Politico
19:49
Інтерв’ю
"Нам треба навчитися подавати спільну історію", - посол України в Польщі про те, як налагодити контакти з польським суспільством
19:39
Дмитро Пєсков
Обговорюватимуть не лише війну в Україні: Пєсков припустив, що саміт на Алясці триватиме 6-7 годин
19:30
Ексклюзив
Сергій Згурець
Є речі, які дивують: Згурець про ураження на Каспії суховантажу з деталями для "шахедів"
19:27
Ексклюзив
Посол України в Польщі Василь Бондар
Маємо вшанувати тих, хто загинув під час Волинської трагедії, не применшуючи злочинів проти поляків, - посол Боднар
19:25
"Ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту": Свириденко за результатами позачергового засідання уряду
19:10
війна в Україні
Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю захопити чотири області України, – британська розвідка
19:04
Покровськ
Українські воїни зачистили Покровськ від ДРГ РФ
18:57
Володимир Зеленський
"Росіяни зважають на американську силу": Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі Трампа з Путіним
18:51
бензин
У Криму на заправках повністю зник бензин АІ 95: "Жовта стрічка" пояснює це "роботою добрих дронів"
18:35
Оновлено
РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району: є загиблий та поранений
18:33
Оновлено
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
18:32
США Україна
У США близько 120 тис. українських біженців можуть утратити право на проживання в державі, - WSJ
18:32
Огляд
Магія реальних "Куби і Аляски": що подивитися на вихідних
18:26
Ексклюзив
Українці
Пошук внутрішнього ворога - це початок кінця: психотерапевт Кечур про психологічну стійкість українців
18:25
підземне сховище газу
Норвегія надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу для прийдешнього опалювального сезону
18:05
РФ атакувала поліцейську автівку у Святогірську: загинули двоє правоохоронців
18:05
OPINION
Вливайся в "русскій мір". Що не так з українцями на російськомовних концертах у Варшаві
Більше новин
