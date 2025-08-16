Путін не може весь час вигадувати інструменти, щоб утримувати Трампа в спокої, - Портников

Про це заявив журналіст Віталій Портников у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.

Він відповів на питання щодо очікувань від перемовин.

"Ви знаєте, я був би не чесний, якби я сказав, що я знаю. Я не знаю. Тут дуже багато різних складових, ми взагалі не дуже розуміємо, що відбувається. Тому що після травневого ультиматуму щодо закінчення війни 20 травня, Путін вигадав ідею відновлення Стамбульських перемовин, щоб запобігти санкціям. Тепер він вигадав цю зустріч для того, щоб запобігти новим санкціям", - зазначив журналіст.

Портников додав, що Путін вже не може весь час вигадувати якісь дипломатичні інструменти, щоб утримувати Трампа в спокої.

"Значить, він мусить щось Трампу запропонувати, або, якщо він не дасть Трампу можливості зберегти обличчя, дійсно може бути ескалація. І Путін це прекрасно розуміє. Але наскільки прекрасно і наскільки для нього важливо, пріоритетно якось заспокоїти Трампа або продовжувати війну в Україні з достатньою інтенсивністю, щоб вийти на ці результати, які він очікує, не знає сьогодні ніхто. Ключ від цього процесу, безумовно, в руках у Путіна, тому що тільки Путін знає, як він відреагує на якісь або ультиматуми, або солодкі пропозиції Трампа", - підсумував він.