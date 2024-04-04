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Війна з Росією: хроніка
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Путін не шукав способу припинення війни та планує піти на ескалацію, - Bloomberg

4 квітня, 2024 четвер
07:56
Війна з Росією Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін сподівається на зменшення підтримки України з боку країн Заходу та планує піти на ескалацію

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема представники США заявляють, що не бачать ознак того, що Путін наприкінці минулого року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій.

Тим часом керівник московського Центру політичної інформації, який надає консультаційні послуги для адміністрації президента Олексій Мухін вважає, що російський диктатор планує піти на ескалацію: "Його (Путіна, - ред) мета - це перемога".

"Путін зараз, швидше за все, піде на ескалацію", - сказав Мухін.

Також зазначається, що російський очільник, посиливши обстріл українських міст після так званих виборів, сам заявив, що не зацікавлений у тому, аби дати Україні та її союзникам час на переозброєння, якщо він погодиться на паузу в боях.

Можливим доказом того, що він планує ескалацію, є і безпідставне звинувачення України у теракті в Підмосков’ї. Це викликає припущення, що таким чином Кремль, можливо, готує ґрунт для посилення війни.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Росія планує до кінця цього року сформувати дві нові загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад. 

Щоправда зазначається, що попри все РФ наразі може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб захопити такі міста, як Харків та Одесу. 

"Я не вірю в можливе захоплення Харкова. У Кремля не вистачає сил для такого завдання, а місто занадто велике", - сказав Руслан Пухов, керівник Центру аналізу стратегій і технологій московського оборонного аналітичного центру. 

"Для справжнього прориву у цій війні Росії потрібні набагато кращі комунікаційні можливості, набагато більше високоточної зброї і набагато більше людей", - зазначив він.

  • 18 березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що росіяни можуть мобілізувати 300 тис. жителів тимчасово окупованих територій України.
  • 31 березня повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Мають призвати 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
окупанти
Військові новини
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