Путін погрожує Заходу у разі дозволу Україні бити по РФ іноземною зброєю "глобальним конфліктом"

Про це повідомляє Reuters.

"Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки відбудуться в Європі, як поводитимуться Сполучені Штати, враховуючи наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?" - заявив російський лідер.

За його словами, удари по території Росії зброєю далекого радіусу дії потребуватимуть західних супутників, розвідки та військової допомоги, тому Захід буде безпосередньо залучений.

"Важко сказати - вони хочуть глобального конфлікту?" - каже Путін.

Говорячи про членів НАТО в Європі, Путін сказав, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони грають", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.