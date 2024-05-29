Путін погрожує Заходу у разі дозволу Україні бити по РФ іноземною зброєю "глобальним конфліктом"
Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що країни-члени НАТО в Європі "граються з вогнем", коли думають про дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ
Про це повідомляє Reuters.
"Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки відбудуться в Європі, як поводитимуться Сполучені Штати, враховуючи наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?" - заявив російський лідер.
За його словами, удари по території Росії зброєю далекого радіусу дії потребуватимуть західних супутників, розвідки та військової допомоги, тому Захід буде безпосередньо залучений.
"Важко сказати - вони хочуть глобального конфлікту?" - каже Путін.
Говорячи про членів НАТО в Європі, Путін сказав, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони грають", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.
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27 травня прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання Україною зброї партнерів для ударів по території РФ після заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга.
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