Головна Війна з Росією Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
Ексклюзив

Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк

Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
21:41
Війна з Росією Арсеній Яценюк на КБФ

Розширення конфлікту - це і є його динаміка. Тобто, ескалація конфлікту - це природній його розвиток. І те, що Росія вже зараз робить

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Перший ключовий страх - це ядерна зброя. Це основний страх, який ще з того часу, коли ядерна зброя була винайдена, точніше, коли совєти, здається, в 54-му році вони її зробили. Вкрали в американців технології і зробили. Чи може Росія застосувати ядерну зброю? Скоріше ні, ніж так, але завжди треба знати про те, що в нього є ядерна зброя - якщо в нього б не було ядерної зброї, значить він її не може застосувати. А от якщо вона в нього є, то чи є теоретична ймовірність застосування? Так, теоретична ймовірність цього є. Але вона сьогодні навіть не в помаранчевій лінії небезпеки, тобто вона знаходиться там десь нижче жовтого", - сказав він.

Яценюк додав, що щодо ескалації слід застосувати теорію динаміки розвитку будь-якого конфлікту.

"Розширення конфлікту - це і є його динаміка. Тобто, ескалація конфлікту - це природній його розвиток. І те, що Росія вже зараз робить, починаючи з того, що вона відправляла свої дрони в Польщу - це ескалація конфлікту. Там те, що вона робила з білоруського кордону, - це ескалація конфлікту. Кіберзлочинність - це ескалація конфлікту.  Відбувається пряме залякування Бельгії - терористичними атаками і актами саботажу в тому випадку, якщо Бельгія піде по шляху конфіскації російських активів. Це ескалація", - зазначив експрем'єр.

Він також згадав про створення додаткових точок цієї ескалації - наприклад, Молдова. 

"Я вам скажу, скільки мені наші американські друзі сказали, скільки росіяни витратили на підрив молдовської демократії. 600 млн доларів було вбухано в проросійські сили для того, щоб зірвати вибори. І тут треба віддати молдаванам і нашим союзникам належне, про те, що їм вдалось відстояти результат, який фактично зупинив ще один елемент російської ескалації, тобто розширення цього конфлікту", - наголосив Яценюк.

Він поділився думками, чи буде Путін іти шляхом розширення конфлікту.

"Я вважаю, що для Путіна програш війни в Україні, а ми можемо дискутувати, що таке дефініція програшу війни в Україні. Це ризик його персонального фізичного виживання і всієї його кліки. Не кажучи вже про те, що там з'явився повністю неймовірний клас, весь клас російського політичного істеблішменту. Якщо вони просто раніше були на корупції, там газ, нафта і робили це в тому числі із західними партнерами, то сьогодні це військові контракти, це армія, це гроші, які ідуть саме безпосередньо з цього так званого оборонного бюджету, який, слухайте, майже половина російського бюджету. Тому - так, він буде проводити точно ескалацію. І єдиною відповіддю на ескалацію Путіна повинна бути подвійна ескалація з боку наших західних союзників. Це єдина мова, яка його зупинить", - підсумував він.

 

