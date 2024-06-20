Путін заявив, що РФ нібито не збирається просуватися до Харкова
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що збройні сили РФ нібито не збираються просуватися до Харкова. Однак спроби ЗСУ вивести росіян з Харківщини, за його словами, "дорого коштуватимуть" Україні
Про це очільник Кремля повідомив на пресконференції в Ханої під час візиту до В’єтнаму, передає ТАСС.
"Спроби Києва видавити ЗС РФ з-під Харкова будь-якою ціною дорого йому коштуватимуть", - сказав Путін. Водночас він заявив, що в росіян нібито немає мети просуватися до Харкова.
Також російський диктатор додав, що Москва не вестиме перемовин з Києвом за умови виведення військ РФ з України.
"Якщо ведення переговорів пов'язується Києвом з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться", - оголосив він.
На пресконференції Путін прокоментував і удари по території РФ, зазначивши, що вони є "близько до агресії".
"Превентивний удар Росії не потрібен, тому що на зустрічному ударі супротивник буде гарантовано знищений", - сказав він.
- Ввечері 19 червня російський диктатор Володимир Путін почав візит до В'єтнаму. Президент країни То Лам заявив, що хоче посилити зв'язки з Москвою.
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