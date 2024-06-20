Путін заявив, що РФ нібито не збирається просуватися до Харкова

Про це очільник Кремля повідомив на пресконференції в Ханої під час візиту до В’єтнаму, передає ТАСС.

"Спроби Києва видавити ЗС РФ з-під Харкова будь-якою ціною дорого йому коштуватимуть", - сказав Путін. Водночас він заявив, що в росіян нібито немає мети просуватися до Харкова.

Також російський диктатор додав, що Москва не вестиме перемовин з Києвом за умови виведення військ РФ з України.

"Якщо ведення переговорів пов'язується Києвом з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться", - оголосив він.

На пресконференції Путін прокоментував і удари по території РФ, зазначивши, що вони є "близько до агресії".

"Превентивний удар Росії не потрібен, тому що на зустрічному ударі супротивник буде гарантовано знищений", - сказав він.