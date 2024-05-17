Путін заявив, що у Росії зараз нібито немає планів захопити Харків

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РІА Новини.

"Що стосується Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає", - сказав Путін.

За його словами, російська окупаційна армія "змушена створити санітарну зону в ситуації з обстрілами житлових кварталів Білгорода".

"Стріляють прямо по центру міста, житлових кварталах. І я говорив публічно, що якщо це буде продовжуватися, ми змушені будемо створити зону безпеки - санітарну зону", - додав диктатор.