Путін заявив, що у Росії зараз нібито немає планів захопити Харків
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у РФ "на сьогодні" нібито немає планів захопити Харків, проте окупанти "змушені" створити "санітарну зону"
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РІА Новини.
"Що стосується Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає", - сказав Путін.
За його словами, російська окупаційна армія "змушена створити санітарну зону в ситуації з обстрілами житлових кварталів Білгорода".
"Стріляють прямо по центру міста, житлових кварталах. І я говорив публічно, що якщо це буде продовжуватися, ми змушені будемо створити зону безпеки - санітарну зону", - додав диктатор.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 км на Харківському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.33 Купівля 39.33Продаж 39.89
- EUR Купівля 42.6Продаж 43.34
- Актуальне
- Важливе