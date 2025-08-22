Путін знає реальний стан справ на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Путін - це кадебіст. Це кадебіст до останньої клітини. І він точно отримує інформацію з декількох джерел. Це така просто якась віра в доброго царя, що якби йому дали правду, що бояри брешуть, то він би там обов'язково щось зробив. Я думаю, що в нього величезна кількість джерел і нехай навіть може і частково інфільтрованих. І прекрасно він розуміє реальний стан справ на полі бою. Але він і розуміє свій стан справ", - вважає він.

На думку Тимочка, просто зупинити війну для Путіна - це ризики його диктатури.

"Тобто оця заява: "Бери шинель, іди додому" - це означатиме величезні проблеми в самій Росії. Це ж до мільйона російських солдатів бойовим з досвідом, які звикли набагато більше заробляти і що? Повертатись додому у перекошену хижину без права на життя до такого, як вони собі трошки там заслужили в армії та плюс не маючи засобів для існування. Звичайно, вони будуть робити те, чого вони навчилися на війні - грабувати та вбивати", - додав військовий.

Він наголосив, що багато викликів перед Путіним.

"Ну і, окрім того, оці безперервні заяви Путіна про зміну балансу сил. І що тепер баланс сил змінюється в те, що він слабкий? Визнати для нього це неприйнятно. По-перше, це його політично-економічні еліти роздеруть всередині в країні. Я вже не кажу про військових. Тому в нього теж багато викликів. Він знає реальну інформацію. Реальний стан справ він знає. Можливо, його це тому найбільше і злить", - сказав Тимочко.

На думку військового, можливо, тому і він переступає через себе, йде на міжнародні переговори, не завжди може себе самоізолювати, закрити.

"Оцей його принцип, що там раніше Соловйов казав: "Та, він типу як барин, а всі політики - челядь десь там на відстані". Він мусить іти до них для того, щоби все-таки не повністю не було деструктиву. Але те, що він як кадебіст, як ФСБшник намагається маневрувати постійно, це теж показник того, що йому вдається втримати оцю ситуацію, наскільки це можливо під контролем. Хоча, знову ж, ще наскільки довго - якби він був впевнений, що надовго, то він би все-таки не вийшов на переговорний рівень. Він вже ж постійно зараз коментує ситуацію на лінії фронту. Значить, він розуміє, що російське населення в напруженні перебуває, і він, як поки що, їхній ісконно єдиний лідер, хоче їх заспокоїти", - підсумував він.