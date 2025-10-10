Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві

Відповідні заяви Володимир Путін зробив на пресконференції, пише російська державна пропагандистська агенція "РИА-Новости".

Диктатор заявив, що Росія посилюватиме ППО, якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk. Путін також анонсував "нові види зброї", проте не поділився жодними деталями.

"Понти тут присутні... Наша відповідь - посилення ППО", - йдеться у відповіді Путіна щодо Tomahawk і ударів по Москві.

Лідер країни-агресора також зробив нові погрози щодо ядерної зброї.

"Росія відповість тим самим, якщо деякі країни вирішать провести реальні випробування ядерних озброєнь", - сказав Володимир Путін.