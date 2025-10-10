Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що відповіддю РФ на передачу Україні ракет Tomahawk - буде посилення ППО
Відповідні заяви Володимир Путін зробив на пресконференції, пише російська державна пропагандистська агенція "РИА-Новости".
Диктатор заявив, що Росія посилюватиме ППО, якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk. Путін також анонсував "нові види зброї", проте не поділився жодними деталями.
"Понти тут присутні... Наша відповідь - посилення ППО", - йдеться у відповіді Путіна щодо Tomahawk і ударів по Москві.
Лідер країни-агресора також зробив нові погрози щодо ядерної зброї.
"Росія відповість тим самим, якщо деякі країни вирішать провести реальні випробування ядерних озброєнь", - сказав Володимир Путін.
- 6 жовтня Дональд Трамп заявив, що нібито ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні. Прессекретар Путіна Пєсков назвав це "серйозним витком ескалації".
- 8 жовтня президент Володимир Зеленський провів розмову з головою Служби безпеки України Василем Малюком та обговорив асиметричні відповіді на російську війну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.77
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе