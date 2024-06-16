Путіна треба зупинити будь-яким шляхом, бо він хоче нової світової війни і йти у Європу, - Зеленський

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками другого дня Глобального саміту миру.

Стосовно питання про втому західних країн від війни в Україні, Зеленський заявив, що українці не можуть дозволити собі втомитися, тому що для них це справа виживання.

"Нас пришов нацист Путін знищити. У нього ця ідея, ідея-фікс. До вас зайшла у квартиру людина з ножем й автоматом, що ви будете робити? Пригощати його? Танцювати? Розважати? Або ви будете захищати ваших дітей? Ваша перша реакція? Ось наша реакція", - пояснив президент.

Він висловив вдячність союзникам України за допомогу, наголосивши, це не є тією допомогою, від якої можна втомитись, бо "це не та ціна за демократичне життя, яке є в Європі".

"Я не заздрю. Я просто хочу вам сказати, що Путін не залишиться і не закінчить війну на Україні. Повірте мені, буде все те, що було перед Другою світовою війною... Він піде далі, і потім ніхто вже не буде думати про втому. Усі будуть думати в Європі про виживання, про міграцію", - зауважив Зеленський.

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За його словами, саме тому існує нагальна потреба зупинити російського диктатора зараз. Він додав, що Україна пропонує зробити це мирним й дипломатичним шляхом, навіть попри усю шкоду, яку завдала Росія українському населенню.

"Зайшли.... Ґвалтували жінок, дітей. Вкрали 20 тисяч дітей. Уявіть собі! Хтось нещодавно сказав "Так, це як Давид з Голіафом, треба просто якось знайти порозуміння". А 20 тисяч дітей просто забути? І це я наводжу вам приклад про тільки дітей. Те саме з дорослими, - поясним Зеленський.

Він пояснив, що дуже важливим є те, аби світ не втомлювався, бо ті люди, дітей яких викрали, не слухатимуть, що їм робити від людей, діти яких знаходяться поруч.