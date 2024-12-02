Рада має ухвалити два важливі закони, зокрема про граничні терміни служби, – екскомандир Айдара Дикий

Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав військовий експерт, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"У Верховній Раді мають ухвалити ці два ключові закони. З першого людина має знати, що скільки б не тривала ця війна — якщо ти своє відвоював, то ти повернешся додому і тебе замінить інший, хто в цей час був у тебе за спиною в тилу", - сказав він.

"З другого має бути зрозуміло, що у людини є вибір: або віддати фіксовану кількість років на захист своєї держави, яка цього потребує, та повернутися героєм, або ж провести ці роки на зоні та повернутись із судимістю", – додав Дикий.