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Рада має ухвалити два важливі закони, зокрема про граничні терміни служби, – екскомандир Айдара Дикий

Юлія Юліна
2 грудня, 2024 понедiлок
17:22
Війна з Росією ЗСУ

Парламент має ухвалити два важливі для військовослужбовців закони: про граничні терміни служби, а також про криміналізацію ухилення від служби

Зміст

Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав військовий експерт, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"У Верховній Раді мають ухвалити ці два ключові закони. З першого людина має знати, що скільки б не тривала ця війна — якщо ти своє відвоював, то ти повернешся додому і тебе замінить інший, хто в цей час був у тебе за спиною в тилу", - сказав він.

"З другого має бути зрозуміло, що у людини є вибір: або віддати фіксовану кількість років на захист своєї держави, яка цього потребує, та повернутися героєм, або ж провести ці роки на зоні та повернутись із судимістю", – додав Дикий.

  • У грудні 2023 року Кабмін підготував законопроєкт №10378, в якому йшлося про умови демобілізації. Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Проте пізніше проєкт було відкликано.
  • У листопаді 2024 року стало відомо, що Міноборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроєктом, який визначить умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби.
  • Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.
Теги:
Новини
Верховна Рада
ЗСУ
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