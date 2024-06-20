Рада оборони Румунії погодила передачу Україні ЗРК Patriot
Румунія передасть Україні систему ППО Patriot. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 червня, на засіданні Ради оборони країни
Про це повідомили на сайті президента Румунії Клауса Йоханніса.
"Зважаючи на значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та інфраструктуру, особливо енергетичну, та регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації з членами Альянсу, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця передача здійснюється за умови, що Румунія продовжить переговори з членами Альянсу, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи для забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації румунської армії та забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО.
"Позиція Румунії є і буде однозначною у багатовимірній підтримці України разом з міжнародним співтовариством у її законному праві на самооборону перед обличчям незаконної та неспровокованої російської агресії", - додали у пресслужбі президента Йоханніса.
- Італія до кінця червня надасть Україні ще один пакет військової допомоги, який міститиме зокрема далекобійні ракети Storm Shadow.
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