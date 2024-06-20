Рада оборони Румунії погодила передачу Україні ЗРК Patriot

Про це повідомили на сайті президента Румунії Клауса Йоханніса.

"Зважаючи на значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та інфраструктуру, особливо енергетичну, та регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації з членами Альянсу, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця передача здійснюється за умови, що Румунія продовжить переговори з членами Альянсу, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи для забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації румунської армії та забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО.

"Позиція Румунії є і буде однозначною у багатовимірній підтримці України разом з міжнародним співтовариством у її законному праві на самооборону перед обличчям незаконної та неспровокованої російської агресії", - додали у пресслужбі президента Йоханніса.