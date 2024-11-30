Радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей РФ з початку великої війни

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, вітаючи бійців радіотехнічних військ з їхнім професійним святом 30 листопада.

Так, за їхніми даними, з початку великої війни з росією радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 000 ворожих цілей:

175 тисяч літаків,

100 тисяч вертольотів,

57 тисяч безпілотників,

понад 13 тисяч ракет різних типів.

"Цей рід військ називають очима Повітряних сил. Цілодобово військовослужбовці РТВ виявляють та супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб та ракет противника. Вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти. А для цього треба бути, як то кажуть, на висоті. Отримавши дані про ворожі цілі у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби", - наголосили у Повітряних силах.

Там додали, що нині чимало воїнів радіотехнічних військ ПС ЗСУ беруть активну участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами боронять країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники й ракети.