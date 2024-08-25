Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зупинити атаки на українські міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах
Про це він написав у Телеграмі.
За словами президента, за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.
"Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах", - підкреслив очільник України.
Зеленський нагадав, що вчора, 24 серпня, відбулось перше успішне бойове застосування нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця", розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.
"Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результативність яких ми бачимо майже щодня", - наголосив президент.
- У неділю, 24 серпня 2024 року, президент України Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності оголосив про появу нової української зброї. Україна вперше вдарила по Росії своєю новою ракетою "Паляниця"
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