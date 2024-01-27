Речник Сухопутних військ Фітьо розповів, чи є загроза наступу РФ з півночі
Володимир Фітьо, пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ, заявив, що ознаки підготовки окупантів до наступу на Харків відсутні
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні відслідковується. Зараз війна триває у так званому "онлайн режимі". Створити приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо", - зазначив він.
Крім того, на північному кордоні здійснюється укріплення, зауважив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ.
"Є сили і засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає", - додав він.
- Наприкінці 2023 року заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про намір Росії захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
-
Денис Попович, військовий оглядач, зазначив, що вороже угруповання військ з Бєлгорода нараховує близько 12 тис. особового складу, менш як 100 танків, понад 300 різних артилерійських систем – цього всього абсолютно недостатньо, аби штурмувати місто-мільйонник Харків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе