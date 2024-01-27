Речник Сухопутних військ Фітьо розповів, чи є загроза наступу РФ з півночі

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні відслідковується. Зараз війна триває у так званому "онлайн режимі". Створити приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо", - зазначив він.

Крім того, на північному кордоні здійснюється укріплення, зауважив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Є сили і засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає", - додав він.