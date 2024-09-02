Резніков прокоментував заяву Зеленського про "вбивство чеченців" у столиці: "ДРГ у Києві були"

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Що стосується, чи були ДРГ в Києві, так, вони були. Я це точно знаю як міністр оборони. І вони знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку", - наголосив Резніков.

Також він підтвердив трагічні випадки "дружнього вогню", під час яких гинули зокрема військові Нацгвардії.

Водночас ексміністр підкреслив, що ворожі ДРГ не проривалися через лінії оборони ЗСУ, а були інфільтровані заздалегідь.

"Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувались в ресторані і казали: "нічого, нічого, через два дні ви нам будете всі винні". Тому росіяни або їх колаборанти були в Києві, це правда", - розповів Резніков.