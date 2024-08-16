РФ 15 серпня обстріляла завод Kernel на Харківщині: загинули 2 співробітників, є поранені
15 серпня російська окупаційна армія обстріляла авіабомбами селище Приколотне на Харківщині. Зафіксовано влучання в олійноекстракційний завод Kernel
Про це повідомила пресслужба компанії.
Унаслідок обстрілу загинули двоє співробітників заводу, ще троє дістали поранення.
"Від початку повномасштабного вторгнення через близькість до кордону з РФ виробництво на Приколотнянському ОЕЗ зупинено. У виняткових випадках працівники виходять до роботи лише задля усунення наслідків обстрілів, налагодження електрики, охорони території", – поінформувала пресслужба.
У компанії пообіцяли, що родини загиблих отримають по 1 млн грн допомоги.
- 15 серпня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Богодухівський і Куп'янський райони Харківської області. Очільник ОВА Синєгубов повідомляв, що на Куп'янщині РФ атакувала цивільне підприємство.
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