РФ 15 серпня обстріляла завод Kernel на Харківщині: загинули 2 співробітників, є поранені

Про це повідомила пресслужба компанії.

Унаслідок обстрілу загинули двоє співробітників заводу, ще троє дістали поранення.

"Від початку повномасштабного вторгнення через близькість до кордону з РФ виробництво на Приколотнянському ОЕЗ зупинено. У виняткових випадках працівники виходять до роботи лише задля усунення наслідків обстрілів, налагодження електрики, охорони території", – поінформувала пресслужба.

У компанії пообіцяли, що родини загиблих отримають по 1 млн грн допомоги.